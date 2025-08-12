Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ford: робот-водитель испытал Ranger Super Duty в эквиваленте 10 лет эксплуатации
Эксперты: фантомные пробки на трассах возникают из-за несоблюдения дистанции
Эксперты объяснили, какой фарш выбрать для нежных фрикаделек с манкой
У возлюбленной Тимати заметили кольцо на безымянном пальце после рождения дочери
Туризм в Тунисе: популярные курорты открыты, приграничные зоны под запретом
Алименты с безработного родителя взыскиваются по прожиточному минимуму — адвокат Гюзель Пушкарёва
Фри и диабет: как один гарнир влияет на здоровье на десятилетия вперёд
Спасите свою спину: как правильно делать приседания
Экс-жена Паши Техника призналась, что не переносит Гуфа из-за его образа жизни

Эти лайфхаки сделают вашу кожу идеальной за пару недель

Секреты сияющей кожи: уход, который работает всегда
1:51
Моя семья » Красота и стиль

Ровный тон кожи — это не только результат хорошей косметики, но и грамотного ухода. Когда кожа сияет здоровьем, можно смело обходиться без тонального крема. Несколько простых привычек помогут достичь естественного glow-эффекта и выглядеть свежо в любое время.

Девушка выполняет массаж лица
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка выполняет массаж лица

Регулярное очищение — ключ к сиянию

Начинайте и заканчивайте день мягким, но эффективным очищением. Гель или пенка должны подходить вашему типу кожи, не пересушивать и не оставлять ощущения стянутости. Очищенная кожа лучше воспринимает уход и дольше остаётся ровной и гладкой.

Ежедневное увлажнение

Даже самая идеальная кожа теряет влагу в течение дня. Используйте лёгкий крем или сыворотку с гиалуроновой кислотой, чтобы сохранить упругость и предотвратить появление тусклости. Увлажнённая кожа отражает свет лучше, создавая эффект естественного свечения.

Солнцезащита круглый год

SPF — обязательный шаг даже в пасмурную погоду. Он защищает от пигментации и фотостарения, сохраняя ровный тон и молодость кожи. Лёгкие флюиды или гели с SPF не утяжеляют и не создают блеска.

Ночной уход и мягкие пилинги

Во сне дерма активно восстанавливается. Добавьте в вечерний ритуал ночную маску или крем с мягкими кислотами, чтобы обновить поверхность кожи и выровнять её текстуру. Достаточно 1–2 раз в неделю для заметного эффекта.

Ровный тон кожи — это результат системного ухода, а не случайная удача. Постепенно внедряя эти лайфхаки в свою рутину, вы заметите, что кожа выглядит лучше даже без макияжа.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Бычьи акулы обитают в устьях рек и мелководьях, где часто находятся люди
Домашние животные
Бычьи акулы обитают в устьях рек и мелководьях, где часто находятся люди Аудио 
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Домашние животные
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов Аудио 
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Авто
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Ежегодная миграция сардин у побережья Южной Африки длится около 20 минут
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Какие модели автомобилей стоит успеть купить, пока они ещё есть у дилеров
Авто как одноразовая зажигалка: почему американцы выбрасывают даже живые машины
Авто как одноразовая зажигалка: почему американцы выбрасывают даже живые машины
Последние материалы
Остров Сент-Онора в Приморских Альпах предлагает туристам аббатство и уединённые пляжи
Энистон: актёры Друзей оплакивали Перри при жизни из-за его борьбы с зависимостью
Пересечение сплошной у обочины при обгоне влечёт штраф или лишение прав
Будущее медицины и контроля качества: создан искусственный язык, который "пробует" мир вокруг нас
Секреты сияющей кожи: уход, который работает всегда
Это простое упражнение повышает подвижность и убирает скованность в бедрах
Эксперты предложилм пошаговый рецепт джелато с молоком, яйцом и ванилью
Физическая активность 150 минут в неделю снижает риск болезней сердца
Гоар Аветисян ограничивает своего 5-летнего сына в еде ради диеты
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.