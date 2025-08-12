Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пересечение сплошной у обочины при обгоне влечёт штраф или лишение прав
Будущее медицины и контроля качества: создан искусственный язык, который "пробует" мир вокруг нас
Секреты сияющей кожи: уход, который работает всегда
Это простое упражнение повышает подвижность и убирает скованность в бедрах
Эксперты предложилм пошаговый рецепт джелато с молоком, яйцом и ванилью
Физическая активность 150 минут в неделю снижает риск болезней сердца
Гоар Аветисян ограничивает своего 5-летнего сына в еде ради диеты
Эксперты по организации пространства назвали главные причины хаоса в квартире
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб

5 спреев, которые сделают ваши волосы шёлковыми за секунды

Спреи для лёгкого расчёсывания: новинки и бестселлеры сезона
1:56
Моя семья » Красота и стиль

Запутанные волосы — испытание, с которым сталкивалась каждая. Утренние узлы, электризация и ломкость — всё это можно свести к минимуму, если подобрать правильный спрей. Современные формулы не только облегчают расчёсывание, но и ухаживают за волосами, защищая их от повреждений и сохраняя блеск.

Девушка расчесывает волосы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка расчесывает волосы

Почему стоит использовать спрей для расчёсывания

Спреи работают мгновенно: увлажняют, разглаживают кутикулу и создают тонкую плёнку, которая помогает расческе мягко скользить по волосам. Многие формулы дополнены витаминами, маслами и UV-фильтрами, что делает их незаменимыми в летний период.

На что обратить внимание при выборе

  • Тип волос: для тонких — лёгкие несмываемые спреи, для густых и кудрявых — более питательные.
  • Состав: избегайте большого количества спиртов, отдавайте предпочтение натуральным экстрактам и протеинам.
  • Дополнительные эффекты: термозащита, борьба с пушением, защита цвета.

Топ популярных спреев для лёгкого расчёсывания

  1. Gliss Kur Express-Conditioner Ultimate Repair — восстанавливает и разглаживает повреждённые волосы.
  2. Estel Otium Miracle — облегчает расчёсывание и придаёт волосам зеркальный блеск.
  3. Matrix Total Results Miracle Creator — 20 функций в одном флаконе, включая защиту от ломкости.
  4. Revlon Professional Equave — двухфазная формула, мгновенно распутывает волосы.
  5. Elseve Dream Long — помогает распутывать длинные волосы и предотвращает секущиеся кончики.

Хороший спрей для расчёсывания — это не просто косметическая прихоть, а реальный помощник в ежедневном уходе. Правильно подобранное средство подарит вашим волосам гладкость, блеск и лёгкость без лишних усилий.

Уточнения

Расчёска — индивидуальный предмет быта для расчёсывания волос, массажа головы и нанесения воды на волосы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Косатки охотятся на рыбу и морских млекопитающих, но игнорируют людей
Домашние животные
Косатки охотятся на рыбу и морских млекопитающих, но игнорируют людей Аудио 
Медведев о Синнере и Алькарасе: сильны, но не непобедимы
Новости спорта
Медведев о Синнере и Алькарасе: сильны, но не непобедимы Аудио 
Сводка с фронта: оборона ВСУ у Красноармейска прорвана, калитка в сердце Донбасса открыта
Военные новости
Сводка с фронта: оборона ВСУ у Красноармейска прорвана, калитка в сердце Донбасса открыта Видео 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Ежегодная миграция сардин у побережья Южной Африки длится около 20 минут
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Авто как одноразовая зажигалка: почему американцы выбрасывают даже живые машины
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Какие модели автомобилей стоит успеть купить, пока они ещё есть у дилеров
Какие модели автомобилей стоит успеть купить, пока они ещё есть у дилеров
Последние материалы
Шоу продолжается: Macan и Литвин сожгли авто на сцене в Москве
Повара советуют готовить кабачки в кляре из яиц, муки и сметаны
Российские актёры Кузнецов и Кукушкин* в фильме Молодой Сталин: кто кого сыграет
Соцсети: на пляжах Бразилии, Аргентины, Уругвая и Чили хлопают в ладоши, чтобы найти ребёнка
Самый быстрый объект в космосе: NASA раскрывает тайны кометы 3I/ATLAS и её размеры
5 хитростей, которые визуально увеличат вашу спальню
Омбудсмен Ирина Волынец предложила раздавать родителям пособия перед 1 сентября
Гены, здоровье семьи и образ жизни влияют на шансы стать долгожителем
Автомобилисты увеличивают дистанцию на стоянке, выворачивая колёса
Падел официально аккредитован в России и набирает популярность среди звёзд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.