Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Важно регулярно проходить ПАП-тест и сдать анализ на ВПЧ для профилактики рака
Повар объяснил, как сделать мясо мягким без маринада
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Экономист Игорь Балынин: средняя зарплата россиян впервые превысит 100 тысяч рублей
Шокирующий рост цен на недвижимость в Греции: кто покупает и почему?
Большой остров, Мауи и Оаху на Гавайях подходят для спокойного отдыха — New York Post
Режим энергосбережения в смартфоне ухудшает точность GPS
Профессор Богданов назвал голодание и кето-диету самыми опасными для здоровья
Антарктические льды тают изнутри: учёные проанализировали старые фото

Лучшие модели балеток, которые будут в моде в 2025 году

Балетки снова на пике популярности: модные сочетания этого сезона
1:32
Моя семья » Красота и стиль

Балетки снова на подиумах и в списках желаний модниц. Этот милая и удобная обувь, казалось бы, ушла в прошлое, но дизайнеры решили иначе. Теперь балетки носят не только с платьями, но и с джинсами, костюмами и даже вечерними нарядами.

Ноги девушки в сникеринах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ноги девушки в сникеринах

Почему балетки снова в моде

Тенденция на комфорт и женственность сделала своё дело — мода вернула балетки, придав им свежий, современный вид. Дизайнеры играют с текстурами, используют яркие цвета, необычные материалы и даже декор в виде камней и перьев. Теперь это не просто обувь для офиса или прогулки, а полноценный fashion-акцент.

С чем сочетать балетки

  1. Классика: однотонные балетки и приталенное платье — для романтических образов.
  2. Современный шик: остроносые модели с джинсами и жакетом.
  3. Вечерний вариант: балетки из атласа или с металлическим блеском в паре с длинной юбкой.
  4. Минимализм: чёрные или бежевые балетки с брючным костюмом.

Как выбрать свою пару

  • Материал — кожа или замша для повседневности, атлас и бархат — для особых случаев.
  • Форма носка — круглый для нежного образа, острый для более дерзкого.
  • Детали — ленты, стразы, банты и вышивка создают эффектный акцент.

Балетки — это не только про комфорт, но и про стиль. Смело экспериментируйте, добавляя их в образы от утреннего кофе до вечернего выхода в свет.

Уточнения

Туфли-балетки — классическая модель женских туфель с закрытым носком на плоской подошве или с небольшим каблуком.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Водители грузовиков в СССР не платили на АЗС — использовали талоны
Авто
Водители грузовиков в СССР не платили на АЗС — использовали талоны Аудио 
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Домашние животные
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Ежегодная миграция сардин у побережья Южной Африки длится около 20 минут
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке
Авто как одноразовая зажигалка: почему американцы выбрасывают даже живые машины
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Какие модели автомобилей стоит успеть купить, пока они ещё есть у дилеров
В России ответили на возможность поставки Азербайджаном оружия ВСУ
В России ответили на возможность поставки Азербайджаном оружия ВСУ
Последние материалы
Повар объяснил, как сделать мясо мягким без маринада
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Экономист Игорь Балынин: средняя зарплата россиян впервые превысит 100 тысяч рублей
Шокирующий рост цен на недвижимость в Греции: кто покупает и почему?
Большой остров, Мауи и Оаху на Гавайях подходят для спокойного отдыха — New York Post
Режим энергосбережения в смартфоне ухудшает точность GPS
Профессор Богданов назвал голодание и кето-диету самыми опасными для здоровья
Антарктические льды тают изнутри: учёные проанализировали старые фото
Дочь Глюкозы пытается отстроиться от имени матери, чтобы начать карьеру в музыке
Балетки снова на пике популярности: модные сочетания этого сезона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.