Лучшие модели балеток, которые будут в моде в 2025 году

Балетки снова на подиумах и в списках желаний модниц. Этот милая и удобная обувь, казалось бы, ушла в прошлое, но дизайнеры решили иначе. Теперь балетки носят не только с платьями, но и с джинсами, костюмами и даже вечерними нарядами.
Тенденция на комфорт и женственность сделала своё дело — мода вернула балетки, придав им свежий, современный вид. Дизайнеры играют с текстурами, используют яркие цвета, необычные материалы и даже декор в виде камней и перьев. Теперь это не просто обувь для офиса или прогулки, а полноценный fashion-акцент.
Балетки — это не только про комфорт, но и про стиль. Смело экспериментируйте, добавляя их в образы от утреннего кофе до вечернего выхода в свет.
Туфли-балетки — классическая модель женских туфель с закрытым носком на плоской подошве или с небольшим каблуком.
