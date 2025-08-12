Лучшие модели балеток, которые будут в моде в 2025 году

Балетки снова на пике популярности: модные сочетания этого сезона

1:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Балетки снова на подиумах и в списках желаний модниц. Этот милая и удобная обувь, казалось бы, ушла в прошлое, но дизайнеры решили иначе. Теперь балетки носят не только с платьями, но и с джинсами, костюмами и даже вечерними нарядами.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ноги девушки в сникеринах

Почему балетки снова в моде

Тенденция на комфорт и женственность сделала своё дело — мода вернула балетки, придав им свежий, современный вид. Дизайнеры играют с текстурами, используют яркие цвета, необычные материалы и даже декор в виде камней и перьев. Теперь это не просто обувь для офиса или прогулки, а полноценный fashion-акцент.

С чем сочетать балетки

Классика: однотонные балетки и приталенное платье — для романтических образов. Современный шик: остроносые модели с джинсами и жакетом. Вечерний вариант: балетки из атласа или с металлическим блеском в паре с длинной юбкой. Минимализм: чёрные или бежевые балетки с брючным костюмом.

Как выбрать свою пару

Материал — кожа или замша для повседневности, атлас и бархат — для особых случаев.

— кожа или замша для повседневности, атлас и бархат — для особых случаев. Форма носка — круглый для нежного образа, острый для более дерзкого.

— круглый для нежного образа, острый для более дерзкого. Детали — ленты, стразы, банты и вышивка создают эффектный акцент.

Балетки — это не только про комфорт, но и про стиль. Смело экспериментируйте, добавляя их в образы от утреннего кофе до вечернего выхода в свет.

Уточнения

Туфли-балетки — классическая модель женских туфель с закрытым носком на плоской подошве или с небольшим каблуком.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.