Травяная ванна, после которой вы будете спать, как ребёнок

Ванна с травами — это не просто способ расслабиться после тяжёлого дня, но и древний ритуал красоты и здоровья. Листья, цветы и корни растений способны мягко ухаживать за кожей, снимать усталость и улучшать настроение. Достаточно нескольких правильных ингредиентов, чтобы превратить ванну в домашний спа-салон.
Травы содержат эфирные масла, витамины и минералы, которые бережно питают кожу и дарят неповторимый аромат. Лаванда успокаивает, ромашка смягчает, мята освежает, а розмарин тонизирует. Выбирайте состав в зависимости от того, какого эффекта хотите добиться.
Пары травяного настоя мягко воздействуют на дыхательную систему, а кожа впитывает полезные вещества. Такой уход особенно приятен в холодное время года, когда хочется тепла и уюта.
Травяные ванны — это простое и доступное удовольствие, которое сочетает уход, оздоровление и релакс. Достаточно одной процедуры в неделю, чтобы почувствовать разницу.
Ва́нна — резервуар для купания или принятия медицинских процедур.
Травяни́стые расте́ния также тра́вы, — жизненная форма высших растений с недолго живущими надземными побегами.
