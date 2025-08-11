Травяная ванна, после которой вы будете спать, как ребёнок

Лучшие травы для ванн, которые преобразят кожу и настроение

1:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ванна с травами — это не просто способ расслабиться после тяжёлого дня, но и древний ритуал красоты и здоровья. Листья, цветы и корни растений способны мягко ухаживать за кожей, снимать усталость и улучшать настроение. Достаточно нескольких правильных ингредиентов, чтобы превратить ванну в домашний спа-салон.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Девушка принимает ванну

Почему травы — идеальный выбор

Травы содержат эфирные масла, витамины и минералы, которые бережно питают кожу и дарят неповторимый аромат. Лаванда успокаивает, ромашка смягчает, мята освежает, а розмарин тонизирует. Выбирайте состав в зависимости от того, какого эффекта хотите добиться.

Лучшие травы для ванн

Ромашка — снимает воспаления и раздражения.

— снимает воспаления и раздражения. Мята — охлаждает и бодрит.

— охлаждает и бодрит. Лаванда — помогает расслабиться и нормализует сон.

— помогает расслабиться и нормализует сон. Шалфей — подтягивает и освежает кожу.

— подтягивает и освежает кожу. Календула — ускоряет заживление мелких повреждений.

Как правильно приготовить травяную ванну

Возьмите 3–4 столовые ложки сухих трав или смесь. Залейте литром кипятка и дайте настояться 15–20 минут. Процедите и влейте отвар в наполненную ванну. При желании добавьте немного морской соли для усиления эффекта.

Бонус: ароматерапия и уход одновременно

Пары травяного настоя мягко воздействуют на дыхательную систему, а кожа впитывает полезные вещества. Такой уход особенно приятен в холодное время года, когда хочется тепла и уюта.

Травяные ванны — это простое и доступное удовольствие, которое сочетает уход, оздоровление и релакс. Достаточно одной процедуры в неделю, чтобы почувствовать разницу.

Уточнения

Ва́нна — резервуар для купания или принятия медицинских процедур.



Травяни́стые расте́ния также тра́вы, — жизненная форма высших растений с недолго живущими надземными побегами.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.