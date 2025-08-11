Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринар Середа: длительный сон у кошек является нормальным состоянием
Университет Западной Новой Англии доказал статус винограда как суперфуда
Döstädning: философия чистоты, которая избавит вас от хлама и тревог
Как приготовить идеальный чай в отпуске: советы от экспертов
Судебный иск против Microsoft: пользователей Windows 10 вынуждают к обновлению
Lexus, Toyota, Honda, Chevrolet, Mazda, Kia и Skoda названы самыми надёжными авто в 2025 году
Мама рэпера Тимати выразила свои эмоции по поводу рождения внучки
Зоопсихолог: пристальный взгляд кошки связан с восприятием звуков и движений
Пусть в твоей обойме, товарищ, всегда хранится пуля для труса и паникера!.. — писала газета Правда 12 августа 1942 года

Масло, которое подарит коже сияние, а волосам блеск: лавандовый бьюти-секрет

Лавандовое масло: универсальное средство для красоты и релакса
1:46
Моя семья » Красота и стиль

Лавандовое масло — это не просто приятный аромат, а настоящий бьюти-эликсир, проверенный временем. Его ценят за универсальность: от успокоения кожи до питания волос. В уходовой косметике оно давно стало символом расслабления и мягкой, но эффективной заботы о себе.

Эфирное масло
Фото: PxHere by Mareefe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эфирное масло

Питание и увлажнение кожи

Лавандовое масло глубоко проникает в дерму, восстанавливая её баланс и снимая сухость. Благодаря противовоспалительным свойствам оно подходит даже для чувствительной кожи, уменьшая покраснения и раздражения. Добавьте пару капель в крем или смешайте с базовым маслом для ежедневного ухода.

Антистресс для лица и тела

Аромат лаванды расслабляет нервную систему, а при нанесении на кожу помогает снять мышечное напряжение. Масло можно добавлять в ванну или использовать для лёгкого массажа — это не только уход, но и полноценный ритуал релаксации.

Укрепление и блеск волос

Несколько капель масла в шампунь или маску помогут укрепить корни, снизить ломкость и придать локонам здоровый блеск. Оно также способствует нормализации работы сальных желез, что особенно полезно при жирных корнях и сухих концах.

Домашние бьюти-рецепты

  • Скраб: морская соль + кокосовое масло + несколько капель лаванды.
  • Маска для сна: капля масла на наволочку для глубокого расслабления.
  • Успокаивающий тоник: вода + масло лаванды в спрей-флаконе.

Лавандовое масло — универсальный помощник в уходе за кожей, волосами и даже настроением. Один флакон способен заменить целую полку косметики.

Уточнения

Лава́нда — род растений семейства яснотковых (Lamiaceae или Labiatae).

Эфи́рные масла — маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Домашние животные
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов Аудио 
Дельфин — умный морской хищник, а не символ безусловной доброты
Домашние животные
Дельфин — умный морской хищник, а не символ безусловной доброты Аудио 
Сбит на взлете: репутации F-35 нанесен очередной удар
Военные новости
Сбит на взлете: репутации F-35 нанесен очередной удар Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Ежегодная миграция сардин у побережья Южной Африки длится около 20 минут
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке
Авто как одноразовая зажигалка: почему американцы выбрасывают даже живые машины
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Какие модели автомобилей стоит успеть купить, пока они ещё есть у дилеров
В России ответили на возможность поставки Азербайджаном оружия ВСУ
В России ответили на возможность поставки Азербайджаном оружия ВСУ
Последние материалы
The Economic Times: индийские ВВС рассматривают закупку российских Су-57 и американских F-35
Тренер Люк Карлсон: приседания, жим и подтягивания помогут оценить уровень физподготовки после 60 лет
Гастроэнтеролог Харлов: крепкий алкоголь допустим при кишечной инфекции только в экстремальных случаях
Нейробиолог Рэнди Дж. Нельсон: ночной свет нарушает сон, иммунитет и обмен веществ
Ранние купания, внимательность к воде и солнцу позволят провести отпуск в Египте без проблем
Вот как правильно хранить продукты в морозилке
Метеорологи предупреждают: что стало причиной градового шторма в Башкирии
Эксперты составили список пород собак для малогабаритных квартир
Макияж на выпускной 2025: главные тренды, которые стоит попробовать
Назойливая саранча едва не сорвала выступление Дженнифер Лопес в Казахстане
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.