Секреты макияжа на выпускной: что выбрать для ярких и стильных фото

Макияж на выпускной 2025: главные тренды, которые стоит попробовать
Красота и стиль

Выпускной — это момент, когда хочется выглядеть не просто красиво, а ослепительно. Макияж в этот вечер играет ключевую роль, помогая подчеркнуть индивидуальность и стиль. Главное — подобрать образы, которые будут сочетаться с платьем, причёской и атмосферой вечера.

Московский выпускной 2018 2
Фото: commons.wikimedia.org by Администрация мэра и правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Московский выпускной 2018 2

Выбор цветовой гаммы

Отталкивайтесь от цвета вашего платья и оттенка кожи. Для пастельных нарядов подойдут нежные розовые, персиковые и золотистые тона. Если платье яркое или тёмное, можно сделать акцент на глаза с помощью смоки айс или насыщенной подводки.

Идеальный тон

Кожа должна выглядеть свежей и сияющей. Используйте праймер для стойкости, лёгкий тональный крем с эффектом свечения и корректор, чтобы замаскировать несовершенства. Закрепите результат прозрачной пудрой, уделяя внимание зоне Т.

Акцент на глаза или губы

Для выразительного взгляда подойдут накладные ресницы, шиммерные тени и аккуратная подводка. Если хотите сделать ставку на губы, выберите стойкую помаду ягодных или классических красных оттенков, оставив глаза более нейтральными.

Стойкость макияжа

Используйте фиксирующий спрей, чтобы макияж выдержал весь вечер. Не забудьте взять с собой мини-набор для коррекции — консилер, помаду и компактную пудру.

Макияж для выпускного — это баланс между модой и комфортом. Главное — чтобы он подчёркивал вашу индивидуальность и выдержал ритм вечера.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
