Неожиданный способ ускорить сжигание жира без изнурительных тренировок

1:33
Красота и стиль

Этот спор длится годами: одни клянутся кардиотренировками, другие — железом. Но метаанализ, опубликованный в журнале Международного общества спортивного питания, расставил точки над "i".

Бег на дорожке
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Бег на дорожке

Вывод однозначен: в борьбе с лишним жиром кардио показывает небольшое, но устойчивое преимущество перед одними лишь силовыми тренировками — при прочих равных условиях.

Как проводилось исследование

Учёные сравнили влияние трёх форматов тренировок у "метаболически здоровых" людей:

  • аэробных упражнений,
  • силовых тренировок,
  • их комбинации.

Они учитывали длительность (от 10 недель и больше), частоту и интенсивность занятий. Главное — "сопоставление рабочей нагрузки": одинаковый объём усилий в каждой группе.

Что показали результаты

  • Кардио эффективнее снижает общий процент жира в теле, чем только силовые.
  • Однако, если смотреть на соотношение жировой и безжировой массы, то разница между методами минимальна.
  • Силовые при этом помогают сохранить и даже нарастить мышечную массу, что важно для метаболизма и долгосрочного контроля веса.

Что выбрать

Если цель — быстро уменьшить общий объём жира, делайте упор на кардио. Если хотите формировать рельеф, сохранить мышцы и сжигать жир постепенно, комбинируйте оба метода.

Оптимальная схема — 2-3 силовые тренировки в неделю и 2-3 кардиосессии (интервальные или равномерные).

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
