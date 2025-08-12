Неожиданный способ ускорить сжигание жира без изнурительных тренировок

Ученые сравнили эффективность кардио и силовых тренировок для похудения

Этот спор длится годами: одни клянутся кардиотренировками, другие — железом. Но метаанализ, опубликованный в журнале Международного общества спортивного питания, расставил точки над "i".

Вывод однозначен: в борьбе с лишним жиром кардио показывает небольшое, но устойчивое преимущество перед одними лишь силовыми тренировками — при прочих равных условиях.

Как проводилось исследование

Учёные сравнили влияние трёх форматов тренировок у "метаболически здоровых" людей:

аэробных упражнений,

силовых тренировок,

их комбинации.

Они учитывали длительность (от 10 недель и больше), частоту и интенсивность занятий. Главное — "сопоставление рабочей нагрузки": одинаковый объём усилий в каждой группе.

Что показали результаты

Кардио эффективнее снижает общий процент жира в теле, чем только силовые.

Однако, если смотреть на соотношение жировой и безжировой массы, то разница между методами минимальна.

Силовые при этом помогают сохранить и даже нарастить мышечную массу, что важно для метаболизма и долгосрочного контроля веса.

Что выбрать

Если цель — быстро уменьшить общий объём жира, делайте упор на кардио. Если хотите формировать рельеф, сохранить мышцы и сжигать жир постепенно, комбинируйте оба метода.

Оптимальная схема — 2-3 силовые тренировки в неделю и 2-3 кардиосессии (интервальные или равномерные).

Уточнения

