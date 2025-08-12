Тихий враг в рационе, который делает кожу дряблой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Красота и здоровье кожи формируются не только в косметичке, но и на кухне. Питание напрямую влияет на её упругость, цвет и способность сопротивляться старению.

Омега-3
Фото: Designed by Freepik by ededchechine is licensed under Public domian
Омега-3

По словам биолога-диетолога Моники Джоваккини, диета должна подбираться не только по возрасту, но и с учётом конкретных потребностей кожи. Научные данные подтверждают: еда определяет состав кожного сала, уровень воспаления, окислительный стресс и способность кожи к восстановлению.

Гликирование — враг молодости

Когда в крови избыток сахара, он соединяется с белками коллагена и эластина, образуя AGEs — вещества, делающие волокна жёсткими и ломкими. Итог — потеря эластичности, тусклый цвет и преждевременные морщины.

Ускоряют процесс:

  • переизбыток рафинированных сахаров,
  • курение,
  • окислительный стресс,
  • солнце без SPF-защиты.

Снизить риск помогут:

  • ограничение сладкого,
  • нежное приготовление пищи при низких температурах,
  • продукты с антиоксидантами (цитрусовые, ягоды, зелёный чай, специи),
  • отказ от курения и защита от ультрафиолета.

Важные питательные вещества для кожи

  • Витамины А и С — для синтеза коллагена (яйца, цитрусовые, свежие овощи и фрукты).
  • Витамин Е — антиоксидант и антивозрастной компонент (масло EVO, орехи, авокадо).
  • Омега-3 — для эластичности кожи (лосось, семена льна, грецкие орехи).
  • Цинк и селен — для защиты и восстановления тканей (морепродукты, бобовые, цельнозерновые).

Даже лёгкий дефицит этих веществ снижает упругость и ухудшает внешний вид кожи.

Вода — внутренняя косметика

Правильный водный баланс поддерживает упругость, регулирует выработку кожного сала и помогает выводить токсины. При обезвоживании кожа быстрее стареет, становится тусклой и менее эластичной.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
