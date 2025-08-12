Тихий враг в рационе, который делает кожу дряблой

Омега-3, антиоксиданты и вода: тройка союзников упругой кожи

Красота и здоровье кожи формируются не только в косметичке, но и на кухне. Питание напрямую влияет на её упругость, цвет и способность сопротивляться старению.

По словам биолога-диетолога Моники Джоваккини, диета должна подбираться не только по возрасту, но и с учётом конкретных потребностей кожи. Научные данные подтверждают: еда определяет состав кожного сала, уровень воспаления, окислительный стресс и способность кожи к восстановлению.

Гликирование — враг молодости

Когда в крови избыток сахара, он соединяется с белками коллагена и эластина, образуя AGEs — вещества, делающие волокна жёсткими и ломкими. Итог — потеря эластичности, тусклый цвет и преждевременные морщины.

Ускоряют процесс:

переизбыток рафинированных сахаров,

курение,

окислительный стресс,

солнце без SPF-защиты.

Снизить риск помогут:

ограничение сладкого,

нежное приготовление пищи при низких температурах,

продукты с антиоксидантами (цитрусовые, ягоды, зелёный чай, специи),

отказ от курения и защита от ультрафиолета.

Важные питательные вещества для кожи

Витамины А и С — для синтеза коллагена (яйца, цитрусовые, свежие овощи и фрукты).

Витамин Е — антиоксидант и антивозрастной компонент (масло EVO, орехи, авокадо).

Омега-3 — для эластичности кожи (лосось, семена льна, грецкие орехи).

Цинк и селен — для защиты и восстановления тканей (морепродукты, бобовые, цельнозерновые).

Даже лёгкий дефицит этих веществ снижает упругость и ухудшает внешний вид кожи.

Вода — внутренняя косметика

Правильный водный баланс поддерживает упругость, регулирует выработку кожного сала и помогает выводить токсины. При обезвоживании кожа быстрее стареет, становится тусклой и менее эластичной.

Уточнения

