Тихий враг в рационе, который делает кожу дряблой

Красота и здоровье кожи формируются не только в косметичке, но и на кухне. Питание напрямую влияет на её упругость, цвет и способность сопротивляться старению.
По словам биолога-диетолога Моники Джоваккини, диета должна подбираться не только по возрасту, но и с учётом конкретных потребностей кожи. Научные данные подтверждают: еда определяет состав кожного сала, уровень воспаления, окислительный стресс и способность кожи к восстановлению.
Когда в крови избыток сахара, он соединяется с белками коллагена и эластина, образуя AGEs — вещества, делающие волокна жёсткими и ломкими. Итог — потеря эластичности, тусклый цвет и преждевременные морщины.
Ускоряют процесс:
Снизить риск помогут:
Даже лёгкий дефицит этих веществ снижает упругость и ухудшает внешний вид кожи.
Правильный водный баланс поддерживает упругость, регулирует выработку кожного сала и помогает выводить токсины. При обезвоживании кожа быстрее стареет, становится тусклой и менее эластичной.
