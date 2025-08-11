Одна деталь в душе, которая меняет состояние кожи за неделю

Мягкая и гладкая кожа — результат не только генетики, но и регулярного ухода. Один из самых простых, но эффективных инструментов для этого — отшелушивающая перчатка.
Она помогает бережно удалять омертвевшие клетки, придаёт коже свежесть и делает процедуру ухода не только полезной, но и приятной. Такой аксессуар подойдёт каждому, кто хочет заботиться о теле так же тщательно, как о лице.
Перчатка улучшает текстуру кожи, помогает в борьбе с тусклостью, предотвращает врастание волос и стимулирует микроциркуляцию. Её регулярное использование способствует обновлению кожи и даже может немного уменьшить проявления целлюлита.
Особенно полезно сочетать перчатку с мягким гелем для душа: так очищение становится более глубоким, а для людей с чувствительной кожей или склонностью к акне — ещё и безопасным.
Оптимальная частота — 1-2 раза в неделю, чтобы не пересушить и не раздражить кожу.
Регулярный пилинг помогает не только улучшить внешний вид, но и наладить контакт с собственным телом. Это простой ритуал, который легко сделать частью повседневного ухода.
Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
