Одна деталь в душе, которая меняет состояние кожи за неделю

Моя семья » Красота и стиль

Мягкая и гладкая кожа — результат не только генетики, но и регулярного ухода. Один из самых простых, но эффективных инструментов для этого — отшелушивающая перчатка.

Скраб
Фото: https://productcenter.ru/images/629694-skrab-dlia-tiela-stm-1280x768.jpg
Скраб

Она помогает бережно удалять омертвевшие клетки, придаёт коже свежесть и делает процедуру ухода не только полезной, но и приятной. Такой аксессуар подойдёт каждому, кто хочет заботиться о теле так же тщательно, как о лице.

Почему она нужна

Перчатка улучшает текстуру кожи, помогает в борьбе с тусклостью, предотвращает врастание волос и стимулирует микроциркуляцию. Её регулярное использование способствует обновлению кожи и даже может немного уменьшить проявления целлюлита.

Особенно полезно сочетать перчатку с мягким гелем для душа: так очищение становится более глубоким, а для людей с чувствительной кожей или склонностью к акне — ещё и безопасным.

Преимущества использования

  • Кожа становится более яркой и ровной
  • Снижается риск появления прыщей на теле
  • Улучшается впитывание кремов и масел
  • Удаление волос становится проще, а врастание — реже
  • Появляется ощущение лёгкости и свежести после душа

Как часто использовать

Оптимальная частота — 1-2 раза в неделю, чтобы не пересушить и не раздражить кожу.

Регулярный пилинг помогает не только улучшить внешний вид, но и наладить контакт с собственным телом. Это простой ритуал, который легко сделать частью повседневного ухода.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
