Питание, которое ускоряет прогресс и восстановление

Что есть до и после тренировки для максимальной энергии и восстановления
Моя семья » Красота и стиль

Многие сталкивались с дилеммой: вы только вернулись с работы и хотите пробежаться, но чувствуете голод. Поужинать и рисковать тяжестью в желудке или идти тренироваться с пустым баком?

Здоровая еда после тренировки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Здоровая еда после тренировки

Эксперты сходятся в одном — питание важно и до, и после тренировки, но подход зависит от ваших целей, состояния здоровья и времени.

До тренировки

Идеально — съесть сбалансированное блюдо за 2-4 часа до занятия:

  • Белок: курица, лосось, тофу
  • Сложные углеводы: коричневый рис, овсянка, сладкий картофель
  • Полезные жиры: авокадо, яйца, орехи

Это обеспечит энергией и даст время на переваривание, снизив риск тошноты или изжоги. Если осталось меньше часа — подойдут лёгкие перекусы: банан, батончик, энергетический гель.

После тренировки

В течение 2 часов стоит получить 20-40 г белка для восстановления и роста мышц: банка тунца, куриная грудка или яйца с сыром — хороший вариант.

Особые случаи

Людям с диабетом 2 типа завтрак перед тренировкой может улучшить контроль сахара, тогда как при диабете 1 типа иногда безопасно тренироваться натощак — но только после консультации с врачом.

В целом, упражнения без еды могут снизить результаты и усилить усталость. В опросе 2000 спортсменов большинство отметило, что тренировки натощак мешают их прогрессу.

Главное правило

Слушайте своё тело. Если жирный перекус за полчаса до йоги вызывает дискомфорт — замените его на углеводный. При лёгкой активности еда перед тренировкой может и не понадобиться.

"Это не идеальная наука. У каждого свой ритм и цели. Главное — терпение и наблюдение", — отмечают специалисты.

Уточнения

Пита́ние — процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
