Ванночка, которая превращает уставшие ноги в шёлк

Уксус и вода: рецепт для здоровья и красоты стоп

Задумывались ли вы, что уход за ногами — это не только педикюр и удобная обувь? Простая ванночка с уксусом может стать настоящим спасением для здоровья и красоты стоп.

Фото: https://t3.ftcdn.net/jpg/01/14/14/18/360_F_114141807_s7s5FYlGF1oT51w5A7ZTS1uVYyaIuF5d.jpg Спа для ног

Почему именно уксус

Этот доступный продукт обладает антимикробными и противогрибковыми свойствами, помогает избавиться от неприятного запаха и дарит мгновенное ощущение свежести. Он действует как мягкий пилинг, убирая мозоли и ороговевшие клетки, а тёплая вода в составе процедуры снимает усталость после долгого дня.

Как приготовить ванночку

1 часть белого или яблочного уксуса

2 части тёплой воды

По желанию — несколько капель эфирного масла лаванды

В большой ёмкости смешайте воду с уксусом, при желании добавьте масло. Опустите ноги на 10-20 минут, затем тщательно вытрите, особенно между пальцами. Повторяйте процедуру 2-3 раза в неделю.

На что обратить внимание

Несмотря на натуральность метода, он не подходит при открытых ранах, сильном раздражении кожи или её высокой чувствительности — уксус может вызвать жжение. Людям с диабетом перед процедурой стоит проконсультироваться с врачом.

Результат, который заметите

Улучшение гигиены и состояния кожи стоп

Снятие напряжения и усталости

Видимое уменьшение мозолей и сухости

Регулярное применение такой ванночки не только улучшит внешний вид ног, но и поможет поддерживать их здоровье круглый год.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.



