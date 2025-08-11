Макияж, который крадёт молодость: приём, от которого лучше отказаться

Омолаживающий макияж: трюк для женщин 40+ и 50+

Иногда макияж, который раньше делал лицо свежим и выразительным, спустя годы начинает работать против нас. С возрастом форма лица, тон кожи и упругость век меняются — привычная техника может подчеркнуть не достоинства, а недостатки.

Один из частых примеров — плотная темная подводка глаз по всей линии ресниц. В 40-50 лет многие женщины продолжают использовать этот прием, уверенные, что он делает взгляд ярче. Но тонкая кожа век, ослабевшая с годами, и чуть опустившиеся уголки глаз в сочетании с толстой черной линией придают лицу усталый и строгий вид.

Особенно это заметно, если темный карандаш наносится на внутренний уголок глаза или нижнюю ватерлинию: глаза становятся визуально меньше, а тени под ними — глубже.

Как заменить темный контур

Чтобы взгляд стал мягче и моложе, лучше выбрать альтернативу:

вместо черного — серый, бронзовый, серо-коричневый или светло-коричневый;

подводить только верхнее веко у линии ресниц, слегка растушевывая;

внутренний уголок глаза осветлить кремовым или оттенком шампанского для эффекта свежести.

Такая техника позволяет приоткрыть взгляд, убрать лишнюю резкость и сместить акцент на ресницы, а не на возрастные изменения.

Правильный выбор оттенка и деликатная растушевка могут сделать глаза визуально больше и придать лицу более молодой и сияющий вид. Иногда обновление привычек в макияже — лучший способ вернуть себе ту самую уверенность в зеркале.

