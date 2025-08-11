Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Максим Фадеев рассказал о причинах конфликта с Игорем Крутым
Осенний посев вики улучшает структуру почвы и подавляет сорняки
Польские дайверы нашли у берегов Швеции парусник XIX века с грузом монархов
Правильно подобранные кроссовки снижают риск травм и улучшают результаты бега — фитнес-тренеры
Серебренников о гибели Бутусова и утратах в театре: режиссёров надо беречь, как редких птиц
DFM и Игромания создали уникальное радио с музыкой из видеоигр
Врач Болибок: частый прием антибиотиков чреват развитием вторичного иммунодефицита
Психолог назвала главный фактор подготовки ребенка к началу учебного года
Эфирное масло чайного дерева действует как натуральный репеллент в доме

Макияж, который крадёт молодость: приём, от которого лучше отказаться

Омолаживающий макияж: трюк для женщин 40+ и 50+
1:44
Моя семья » Красота и стиль

Иногда макияж, который раньше делал лицо свежим и выразительным, спустя годы начинает работать против нас. С возрастом форма лица, тон кожи и упругость век меняются — привычная техника может подчеркнуть не достоинства, а недостатки.

Макияж
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макияж

Один из частых примеров — плотная темная подводка глаз по всей линии ресниц. В 40-50 лет многие женщины продолжают использовать этот прием, уверенные, что он делает взгляд ярче. Но тонкая кожа век, ослабевшая с годами, и чуть опустившиеся уголки глаз в сочетании с толстой черной линией придают лицу усталый и строгий вид.

Особенно это заметно, если темный карандаш наносится на внутренний уголок глаза или нижнюю ватерлинию: глаза становятся визуально меньше, а тени под ними — глубже.

Как заменить темный контур

Чтобы взгляд стал мягче и моложе, лучше выбрать альтернативу:

  • вместо черного — серый, бронзовый, серо-коричневый или светло-коричневый;
    подводить только верхнее веко у линии ресниц, слегка растушевывая;
  • нижнее веко — подчеркивать лишь внешнюю треть, также смягчая границы;
  • внутренний уголок глаза осветлить кремовым или оттенком шампанского для эффекта свежести.

Такая техника позволяет приоткрыть взгляд, убрать лишнюю резкость и сместить акцент на ресницы, а не на возрастные изменения.

Правильный выбор оттенка и деликатная растушевка могут сделать глаза визуально больше и придать лицу более молодой и сияющий вид. Иногда обновление привычек в макияже — лучший способ вернуть себе ту самую уверенность в зеркале.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Космический центр NASA: четверо астронавтов завершили полугодовую миссию на МКС
Наука и техника
Космический центр NASA: четверо астронавтов завершили полугодовую миссию на МКС Аудио 
Популярное
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют

Ты тоже думаешь, что вождение с «автоматом» — это просто газ и тормоз? Тогда ты рискуешь сократить срок службы своей коробки в несколько раз.

Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Евросоюз пытается манипулировать Трампом, обманывая его Любовь Степушова История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Последние материалы
Эфирное масло чайного дерева действует как натуральный репеллент в доме
Зарубежные СМИ включили BMW, Tesla и Mercedes в список самых безопасных автомобилей
Рецепт пряников с цуккини: быстро, вкусно и необычно
Врач Марин Лорфелин назвала пять ошибок, которые опасно совершать в жару
3 эффективных и безопасных способа прогнать кошек из сада
Сбит на взлете: репутации F-35 нанесен очередной удар
Игорь Крутой поделился своим горьким разочарованием: не смог вернуть Губина
Абхазия продлит туристический сезон до конца октября благодаря росту турпотока — спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба
Кислотность почвы определяют с помощью уксуса и пищевой соды
Археологи нашли в Румынии украшения даков возрастом более 2000 лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.