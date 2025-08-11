Жёлтая кожура против лишних килограммов: проверенный способ

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Худеют на диетах, тренажёрах и марафонах. Но иногда достаточно бананов. В них — клетчатка, витамины, антиоксиданты и минимум калорий. А ещё они ускоряют обмен веществ, помогая худеть без изнуряющих ограничений.

Бананы Cavendish
Фото: Openverse by ajay_suresh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бананы Cavendish

Как всё началось

История банановой диеты началась в Японии. Хитоси Ватанабэ долго безуспешно боролся с весом, пока не стал есть бананы на завтрак и запивать их водой. За полгода он сбросил 13 кг и предложил свой метод миру: утром — бананы, в течение дня — привычное питание, но в меру.

Принципы банановой диеты

  • Завтрак: 2-3 банана + стакан тёплой воды.
  • Обед: лёгкие блюда вроде тушёных овощей с мясом, рыбного супа или пасты из цельнозерновой муки с соусом. Добавляйте салаты и капусту.
  • Перекусы: разрешены бананы, но с интервалом не менее 4 часов после основного приёма пищи.
  • Ужин: курица, индейка или рыба на гриле плюс овощи.
  • Последний приём пищи — до 18:00, сон — через 4 часа после ужина.

Почему диета работает

Метод прост, доступен и не требует жёстких правил. Бананы насыщают, уменьшают тягу к сладкому, а умеренные порции и тёплая вода утром поддерживают пищеварение.

Совет для максимального эффекта

Если добавить лёгкие тренировки или прогулки, результат будет заметен быстрее и закрепится надолго.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
