Жёлтая кожура против лишних килограммов: проверенный способ

Японская банановая диета помогает худеть без отказа от любимой еды

Худеют на диетах, тренажёрах и марафонах. Но иногда достаточно бананов. В них — клетчатка, витамины, антиоксиданты и минимум калорий. А ещё они ускоряют обмен веществ, помогая худеть без изнуряющих ограничений.

Фото: Openverse by ajay_suresh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бананы Cavendish

Как всё началось

История банановой диеты началась в Японии. Хитоси Ватанабэ долго безуспешно боролся с весом, пока не стал есть бананы на завтрак и запивать их водой. За полгода он сбросил 13 кг и предложил свой метод миру: утром — бананы, в течение дня — привычное питание, но в меру.

Принципы банановой диеты

Завтрак: 2-3 банана + стакан тёплой воды.

Обед: лёгкие блюда вроде тушёных овощей с мясом, рыбного супа или пасты из цельнозерновой муки с соусом. Добавляйте салаты и капусту.

Перекусы: разрешены бананы, но с интервалом не менее 4 часов после основного приёма пищи.

Ужин: курица, индейка или рыба на гриле плюс овощи.

Последний приём пищи — до 18:00, сон — через 4 часа после ужина.

Почему диета работает

Метод прост, доступен и не требует жёстких правил. Бананы насыщают, уменьшают тягу к сладкому, а умеренные порции и тёплая вода утром поддерживают пищеварение.

Совет для максимального эффекта

Если добавить лёгкие тренировки или прогулки, результат будет заметен быстрее и закрепится надолго.

Уточнения

