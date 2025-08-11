Умывание как оружие: простая привычка, что спасает от морщин

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:48
Красота и стиль

Чистая кожа — не только про красоту, но и про здоровье. Мытьё лица — это не декоративный ритуал, а обязательная гигиена. Кожа не умеет сама удалять остатки макияжа, пота, себума и городской пыли. Без ежедневного очищения они накапливаются, забивают поры и запускают цепочку проблем — от чёрных точек до воспалений.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

Что происходит, если пропустить умывание

Поры начинают забиваться, появляются высыпания и акне, а при хроническом воспалении разрушается коллаген и эластин — кожа теряет упругость и покрывается морщинами.

Микробиом, естественная защита кожи, нарушается: растёт число вредных бактерий, повышается чувствительность и сухость, кожа становится раздражённой и покрасневшей. Плюс, на лице весь день оседает пыль и загрязнения, которые без очищения ускоряют старение.

Когда кожа "устает”

Отсутствие умывания утром и вечером может сделать кожу грубой и неровной из-за гиперкератоза — утолщения рогового слоя. Экстремальный пример — TikTok-тренд Caveman Skincare, когда блогеры месяцами не мыли лицо. Итог — шелушение, воспаление и себорейный дерматит.

Минимум ухода, максимум пользы

Не нужно 10 баночек и сложных схем — главное, подобрать мягкое средство по типу кожи и использовать его дважды в день. Летом подойдут очищающие формулы, зимой — более увлажняющие.

Утреннее умывание бодрит, а вечернее — снимает усталость и возвращает коже комфорт. Пренебрежение этим шагом повышает риск проблем, которые потом придётся лечить долго и дорого.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
