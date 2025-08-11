Плетения, которые выглядят на миллион: 4 тренда, достойных подиума

Косы давно перестали быть причёской только для школы или пляжа — сегодня они могут стать акцентом стильного, роскошного образа. Грамотное плетение способно подчеркнуть утончённость, добавить текстуру и даже заменить сложную вечернюю укладку. Давайте разберём, какие виды кос сейчас на пике моды и как они помогают выглядеть на миллион.
Классика, которая никогда не выходит из моды. Главное — слегка вытянуть пряди после плетения, чтобы коса выглядела воздушной и «дорогой». Дополните образ шелковыми лентами или минималистичными заколками.
Это плетение выглядит утончённо и подходит как для офиса, так и для красной дорожки. Секрет в том, чтобы коса была идеально ровной, а волосы блестели — используйте сыворотку для гладкости.
Идеальный вариант для вечеринок и свадеб. Плетение по кругу вокруг головы создаёт эффект ободка, а лёгкие выбившиеся пряди добавляют романтичности.
Тонкие косички, вплетённые в свободные пряди, сейчас носят модницы от Парижа до Лос-Анджелеса. Такой приём придаёт образу игривость и подчёркивает индивидуальность.
Дорогой вид плетения зависит не только от техники, но и от общего состояния волос. Ухоженные, блестящие пряди — лучший союзник любой модной косы.
Коса́ — причёска при которой несколько прядей волос на голове человека сплетаются вместе.
