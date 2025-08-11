Плетения, которые выглядят на миллион: 4 тренда, достойных подиума

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:36
Моя семья » Красота и стиль

Косы давно перестали быть причёской только для школы или пляжа — сегодня они могут стать акцентом стильного, роскошного образа. Грамотное плетение способно подчеркнуть утончённость, добавить текстуру и даже заменить сложную вечернюю укладку. Давайте разберём, какие виды кос сейчас на пике моды и как они помогают выглядеть на миллион.

Летняя коса
Фото: Generated by AI (DALL\u00b7E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Летняя коса

Французская коса с мягким объёмом

Классика, которая никогда не выходит из моды. Главное — слегка вытянуть пряди после плетения, чтобы коса выглядела воздушной и «дорогой». Дополните образ шелковыми лентами или минималистичными заколками.

Рыбий хвост в стиле голливудских див

Это плетение выглядит утончённо и подходит как для офиса, так и для красной дорожки. Секрет в том, чтобы коса была идеально ровной, а волосы блестели — используйте сыворотку для гладкости.

Коса-корона

Идеальный вариант для вечеринок и свадеб. Плетение по кругу вокруг головы создаёт эффект ободка, а лёгкие выбившиеся пряди добавляют романтичности.

Мини-косы в распущенных волосах

Тонкие косички, вплетённые в свободные пряди, сейчас носят модницы от Парижа до Лос-Анджелеса. Такой приём придаёт образу игривость и подчёркивает индивидуальность.

Дорогой вид плетения зависит не только от техники, но и от общего состояния волос. Ухоженные, блестящие пряди — лучший союзник любой модной косы.

Уточнения

Коса́ — причёска при которой несколько прядей волос на голове человека сплетаются вместе.

