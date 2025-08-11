Астрология в парфюмерии: как выбрать духи по знаку зодиака

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Запахи обладают магией: они могут пробуждать воспоминания, создавать настроение и даже усиливать уверенность. Астрологи уверены, что правильно подобранный аромат способен гармонировать с вашей энергетикой. Давайте разберёмся, какой парфюм идеально подойдёт именно вашему знаку зодиака.

Парфюм
Фото: https://www.freepik.com by freepic-diller
Парфюм

Овен — энергия и страсть

Яркие, пряные и немного дерзкие ароматы с нотами перца, имбиря и цитрусов подчеркнут вашу динамичность. Отличный выбор — Dior Sauvage или Tom Ford Neroli Portofino.

Телец — чувственность и комфорт

Тёплые, гурманские ноты ванили, меда и сандала сделают образ уютным и соблазнительным. Попробуйте Jo Malone Vanilla & Anise или YSL Black Opium.

Близнецы — легкость и игривость

Свежие, воздушные ароматы с цитрусами, зеленью и лёгкими цветочными акцентами. Вам подойдут Chanel Chance Eau Fraîche или Dolce & Gabbana Light Blue.

Рак — нежность и романтика

Водные и пудровые композиции с нотами лотоса, пиона или жасмина подчеркнут вашу утонченность. Подойдут Guerlain Aqua Allegoria Flora Cherrysia или Chloé Eau de Parfum.

Лев — роскошь и харизма

Яркие восточные ароматы с амброй, специями и цветами сделают вас центром внимания. Обратите внимание на Mugler Alien или Tom Ford Black Orchid.

Парфюм — это не просто аксессуар, а отражение вашей внутренней энергии. Выбирайте аромат сердцем, но не забывайте прислушиваться к звёздам: они могут подсказать идеальный выбор.

Уточнения

Парфюме́рия — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
