Астрология в парфюмерии: как выбрать духи по знаку зодиака

Запахи обладают магией: они могут пробуждать воспоминания, создавать настроение и даже усиливать уверенность. Астрологи уверены, что правильно подобранный аромат способен гармонировать с вашей энергетикой. Давайте разберёмся, какой парфюм идеально подойдёт именно вашему знаку зодиака.
Яркие, пряные и немного дерзкие ароматы с нотами перца, имбиря и цитрусов подчеркнут вашу динамичность. Отличный выбор — Dior Sauvage или Tom Ford Neroli Portofino.
Тёплые, гурманские ноты ванили, меда и сандала сделают образ уютным и соблазнительным. Попробуйте Jo Malone Vanilla & Anise или YSL Black Opium.
Свежие, воздушные ароматы с цитрусами, зеленью и лёгкими цветочными акцентами. Вам подойдут Chanel Chance Eau Fraîche или Dolce & Gabbana Light Blue.
Водные и пудровые композиции с нотами лотоса, пиона или жасмина подчеркнут вашу утонченность. Подойдут Guerlain Aqua Allegoria Flora Cherrysia или Chloé Eau de Parfum.
Яркие восточные ароматы с амброй, специями и цветами сделают вас центром внимания. Обратите внимание на Mugler Alien или Tom Ford Black Orchid.
Парфюм — это не просто аксессуар, а отражение вашей внутренней энергии. Выбирайте аромат сердцем, но не забывайте прислушиваться к звёздам: они могут подсказать идеальный выбор.
