От офиса до вечеринки: универсальные образы с белой рубашкой

Стильная белая рубашка: как создать идеальный образ

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Белая рубашка — это больше, чем базовая вещь. Она способна менять настроение образа: от строгого делового до расслабленного уикенд-настроения. Главное — знать, как её стилизовать так, чтобы даже самый простой лук выглядел дорого и современно.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рубашки на вешалке

Классика для офиса

В паре с прямыми брюками или юбкой карандашом белая рубашка создаёт образ, который говорит: «Я знаю, чего хочу». Добавьте ремень и туфли на каблуке, и деловой стиль зазвучит новыми красками.

Свободная интерпретация casual

Носите рубашку навыпуск с джинсами-бойфрендами, добавьте кроссовки и мини-сумку. Этот образ подойдёт для прогулки, шопинга или утреннего кофе с подругой.

Эффектный вечерний вариант

Застегните рубашку не полностью, оставив пару верхних пуговиц расстёгнутыми, и дополните кожаной юбкой или брюками-палаццо. Лодочки и украшения сделают лук вечерним.

Советы по деталям

Подкатанные рукава добавляют расслабленности.

Акцентные серьги или массивное колье подчеркнут шею.

Пояс поможет выделить талию и изменить силуэт.

Белая рубашка — это чистое полотно для ваших модных экспериментов. Комбинируйте её с разными стилями и аксессуарами, и она каждый раз будет играть по-новому.

Уточнения

Руба́шка — вид одежды, относящийся к верхнему нательному белью.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.