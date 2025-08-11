От офиса до вечеринки: универсальные образы с белой рубашкой

Белая рубашка — это больше, чем базовая вещь. Она способна менять настроение образа: от строгого делового до расслабленного уикенд-настроения. Главное — знать, как её стилизовать так, чтобы даже самый простой лук выглядел дорого и современно.
В паре с прямыми брюками или юбкой карандашом белая рубашка создаёт образ, который говорит: «Я знаю, чего хочу». Добавьте ремень и туфли на каблуке, и деловой стиль зазвучит новыми красками.
Носите рубашку навыпуск с джинсами-бойфрендами, добавьте кроссовки и мини-сумку. Этот образ подойдёт для прогулки, шопинга или утреннего кофе с подругой.
Застегните рубашку не полностью, оставив пару верхних пуговиц расстёгнутыми, и дополните кожаной юбкой или брюками-палаццо. Лодочки и украшения сделают лук вечерним.
Белая рубашка — это чистое полотно для ваших модных экспериментов. Комбинируйте её с разными стилями и аксессуарами, и она каждый раз будет играть по-новому.
Руба́шка — вид одежды, относящийся к верхнему нательному белью.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.