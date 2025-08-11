От офиса до вечеринки: универсальные образы с белой рубашкой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Белая рубашка — это больше, чем базовая вещь. Она способна менять настроение образа: от строгого делового до расслабленного уикенд-настроения. Главное — знать, как её стилизовать так, чтобы даже самый простой лук выглядел дорого и современно.

Рубашки на вешалке
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рубашки на вешалке

Классика для офиса

В паре с прямыми брюками или юбкой карандашом белая рубашка создаёт образ, который говорит: «Я знаю, чего хочу». Добавьте ремень и туфли на каблуке, и деловой стиль зазвучит новыми красками.

Свободная интерпретация casual

Носите рубашку навыпуск с джинсами-бойфрендами, добавьте кроссовки и мини-сумку. Этот образ подойдёт для прогулки, шопинга или утреннего кофе с подругой.

Эффектный вечерний вариант

Застегните рубашку не полностью, оставив пару верхних пуговиц расстёгнутыми, и дополните кожаной юбкой или брюками-палаццо. Лодочки и украшения сделают лук вечерним.

Советы по деталям

  • Подкатанные рукава добавляют расслабленности.
  • Акцентные серьги или массивное колье подчеркнут шею.
  • Пояс поможет выделить талию и изменить силуэт.

Белая рубашка — это чистое полотно для ваших модных экспериментов. Комбинируйте её с разными стилями и аксессуарами, и она каждый раз будет играть по-новому.

Уточнения

Руба́шка — вид одежды, относящийся к верхнему нательному белью.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
