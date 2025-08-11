3 домашних рецепта патчей для глаз, которые заменят поход в косметический магазин

Кожа вокруг глаз особенно нежная, и именно она первой выдает усталость, недосып или стресс. Патчи стали любимым SOS-средством для многих, но их легко сделать дома — без лишних затрат и с полным контролем состава. Такой уход не только освежит взгляд, но и подарит момент заботы о себе.
Самодельные патчи можно подстраивать под ваши потребности: увлажнение, борьба с отеками, осветление. В отличие от готовых, вы точно знаете, что в составе нет агрессивных консервантов или ароматизаторов.
Такой экспресс-метод прекрасно снимает отёки и дарит прохладу.
Эта комбинация глубоко увлажняет и смягчает кожу.
Чайные антиоксиданты уменьшают покраснения и придают коже тонус.
Домашние патчи — это быстрый и приятный способ подарить себе мини-SPA. Экспериментируйте с ингредиентами, находя свои идеальные комбинации.
Патч — наклейка для век, созданная с учетом анатомических и физиологических особенностей зоны век и пропитанная активным составом с ценными компонентами.
