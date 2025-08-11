3 домашних рецепта патчей для глаз, которые заменят поход в косметический магазин

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Кожа вокруг глаз особенно нежная, и именно она первой выдает усталость, недосып или стресс. Патчи стали любимым SOS-средством для многих, но их легко сделать дома — без лишних затрат и с полным контролем состава. Такой уход не только освежит взгляд, но и подарит момент заботы о себе.

Патчи для глаз
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Патчи для глаз

Почему домашние патчи — это удобно

Самодельные патчи можно подстраивать под ваши потребности: увлажнение, борьба с отеками, осветление. В отличие от готовых, вы точно знаете, что в составе нет агрессивных консервантов или ароматизаторов.

Рецепт 1: освежающий огуречный патч

  1. Нарежьте тонкие ломтики свежего огурца.
  2. Приложите к нижнему веку на 10–15 минут.
  3. Для усиления эффекта охладите их в холодильнике.

Такой экспресс-метод прекрасно снимает отёки и дарит прохладу.

Рецепт 2: питательные патчи с алоэ и маслом

  1. Смешайте гель алоэ вера и пару капель масла жожоба.
  2. Смочите в смеси ватные диски, разрежьте их на полукруги.
  3. Положите на область под глазами на 15 минут.

Эта комбинация глубоко увлажняет и смягчает кожу.

Рецепт 3: чайный антистресс

  1. Заварите зелёный или ромашковый чай.
  2. Охладите пакетики и приложите к глазам.

Чайные антиоксиданты уменьшают покраснения и придают коже тонус.

Домашние патчи — это быстрый и приятный способ подарить себе мини-SPA. Экспериментируйте с ингредиентами, находя свои идеальные комбинации.

Уточнения

Патч наклейка для век, созданная с учетом анатомических и физиологических особенностей зоны век и пропитанная активным составом с ценными компонентами.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
