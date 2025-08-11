Эффективный фейс-фитнес для свежести кожи лица

Фейс-фитнес укрепляет скулы и уменьшает носогубные складки без уколов — косметологи

Носогубные складки — верный спутник времени и привычек, но они не приговор. Вместо уколов можно вернуть лицу свежесть с помощью фейс-фитнеса — комплекса упражнений для мышц лица.

Почему появляются носогубки

Главные причины:

Ослабление мышечного тонуса — скуловые мышцы теряют силу, а мышцы, опускающие уголки губ, напрягаются.

Потеря объёма — снижение коллагена, эластина и жировой прослойки.

Гипертонус жевательных мышц — особенно при бруксизме и привычке сжимать челюсти.

Образ жизни — курение, мимика, сон лицом в подушку, резкое похудение, стресс.

Как помогает фейс-фитнес

Регулярная практика укрепляет скуловые мышцы, расслабляет напряжённые зоны, улучшает микроциркуляцию и стимулирует выработку коллагена.

Ключевые упражнения

Выполняйте перед зеркалом, с чистыми руками, начиная с 3-5 повторов:

"Ангельская улыбка" — пальцы на складках, уголки губ тянутся вверх и назад, задержка 3-5 сек. Сопротивление носогубкам — губы в улыбке через "воображаемое" сопротивление пальцев, 5-7 сек. "Воздушный поцелуй" — губы трубочкой, затем попытка улыбнуться, сохраняя форму, 3-5 сек. Расслабление мышцы, опускающей угол рта — лёгкое надавливание пальцами в уголках губ, задержка 10-15 сек, затем мягкий массаж. Снятие напряжения жевательных мышц — приоткрыть рот, массировать область от уха к подбородку 5-7 раз.

Регулярность — ключ к результату. Эти простые движения помогут не только разгладить носогубные складки, но и улучшить общее состояние кожи.

Уточнения

