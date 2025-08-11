Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Щенка мопса лучше забирать после 2 месяцев и обязательно оценить родителей — заводчики
Правила чистки линолеума от бытовых и уличных загрязнений — советы специалистов
Археологи РАН: жители Херсонеса чаще умирали в межсезонье из-за простуд
Безопасные способы избавиться от ос на даче в разгар лета
Усадьба "Карабиха" в Ярославской области хранит личные вещи поэта Николая Некрасова — гиды
Мария Шалаева устроилась таксисткой в Париже после переезда из России
Оператор не чинит GPS: как РЭБ путает навигаторы
Дочь Лолиты спела песню Ваенги во время педикюра и развеселила поклонников
Воздушные бои умерли? Что пришло на смену истребителям в зоне СВО

Эффективный фейс-фитнес для свежести кожи лица

Фейс-фитнес укрепляет скулы и уменьшает носогубные складки без уколов — косметологи
1:53
Моя семья » Красота и стиль

Носогубные складки — верный спутник времени и привычек, но они не приговор. Вместо уколов можно вернуть лицу свежесть с помощью фейс-фитнеса — комплекса упражнений для мышц лица.

Девушка делает массаж лица
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка делает массаж лица

Почему появляются носогубки

Главные причины:

  • Ослабление мышечного тонуса — скуловые мышцы теряют силу, а мышцы, опускающие уголки губ, напрягаются.
  • Потеря объёма — снижение коллагена, эластина и жировой прослойки.
  • Гипертонус жевательных мышц — особенно при бруксизме и привычке сжимать челюсти.
  • Образ жизни — курение, мимика, сон лицом в подушку, резкое похудение, стресс.

Как помогает фейс-фитнес

Регулярная практика укрепляет скуловые мышцы, расслабляет напряжённые зоны, улучшает микроциркуляцию и стимулирует выработку коллагена.

Ключевые упражнения

Выполняйте перед зеркалом, с чистыми руками, начиная с 3-5 повторов:

  1. "Ангельская улыбка" — пальцы на складках, уголки губ тянутся вверх и назад, задержка 3-5 сек.
  2. Сопротивление носогубкам — губы в улыбке через "воображаемое" сопротивление пальцев, 5-7 сек.
  3. "Воздушный поцелуй" — губы трубочкой, затем попытка улыбнуться, сохраняя форму, 3-5 сек.
  4. Расслабление мышцы, опускающей угол рта — лёгкое надавливание пальцами в уголках губ, задержка 10-15 сек, затем мягкий массаж.
  5. Снятие напряжения жевательных мышц — приоткрыть рот, массировать область от уха к подбородку 5-7 раз.

Регулярность — ключ к результату. Эти простые движения помогут не только разгладить носогубные складки, но и улучшить общее состояние кожи.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
Способы избавиться от осиного гнезда в доме или саду и основные ошибки
Домашние животные
Способы избавиться от осиного гнезда в доме или саду и основные ошибки
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Авто
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами
Последние материалы
Воздушные бои умерли? Что пришло на смену истребителям в зоне СВО
Фитнес-тренер Литовченко предупредил о риске перегрева при тренировках в жару
Военный эксперт рассказал о ключевой проблеме украинской армии
Сексолог Некрасов назвал три основных причины импотенции у мужчин старше 30
Особенности сплит-тренировок для более глубокой проработки групп мышц
Меч из света для защиты баз: как российское военные применяют лазерные установки
ФСБ: СБУ пыталась использовать пять пенсионерок из Подмосковья как смертниц
Кошка и собака могут подружиться — важно начать с обмена запахами
Археологи нашли фрагмент древнегреческого декрета в Акре на востоке Крыма
Гаджеты, дверные ручки, подставки под зубные щётки выступают главными источниками микробов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.