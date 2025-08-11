Эффективный фейс-фитнес для свежести кожи лица

Потеря объёма — снижение коллагена, эластина и жировой прослойки.
Гипертонус жевательных мышц — особенно при бруксизме и привычке сжимать челюсти.
Образ жизни — курение, мимика, сон лицом в подушку, резкое похудение, стресс.
Как помогает фейс-фитнес
Регулярная практика укрепляет скуловые мышцы, расслабляет напряжённые зоны, улучшает микроциркуляцию и стимулирует выработку коллагена.
Ключевые упражнения
Выполняйте перед зеркалом, с чистыми руками, начиная с 3-5 повторов:
"Ангельская улыбка" — пальцы на складках, уголки губ тянутся вверх и назад, задержка 3-5 сек.
Сопротивление носогубкам — губы в улыбке через "воображаемое" сопротивление пальцев, 5-7 сек.
"Воздушный поцелуй" — губы трубочкой, затем попытка улыбнуться, сохраняя форму, 3-5 сек.
Расслабление мышцы, опускающей угол рта — лёгкое надавливание пальцами в уголках губ, задержка 10-15 сек, затем мягкий массаж.
Снятие напряжения жевательных мышц — приоткрыть рот, массировать область от уха к подбородку 5-7 раз.
Регулярность — ключ к результату. Эти простые движения помогут не только разгладить носогубные складки, но и улучшить общее состояние кожи.
Уточнения
Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.