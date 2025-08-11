Макияж с характером: почему стоит попробовать лайнеры неожиданных цветов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Мир макияжа давно вышел за рамки чёрных и коричневых стрелок. Сегодня в тренде лайнеры самых неожиданных оттенков — от мятного до фуксии. Такой акцент освежает образ и придаёт ему индивидуальность, даже если остальной макияж минимален.

Макияж в розовых тонах
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макияж в розовых тонах

Почему стоит попробовать цветной лайнер

Необычные оттенки лайнеров помогают подчеркнуть цвет глаз, сделать взгляд более выразительным и добавить в образ яркости. Голубой, фиолетовый, изумрудный, медный — каждый цвет работает по-своему, создавая нужное настроение. А в тандеме с нюдовой помадой они выглядят особенно стильно.

Как выбрать оттенок

  • Для карих глаз — идеально подойдут зелёные, бирюзовые и золотые тона.
  • Для голубых — коричневые, медные и синие.
  • Для зелёных — фиолетовые и сливовые.

Важно учитывать тон кожи и цвет волос, чтобы оттенок не "потерялся".

Советы по нанесению

  1. Начинайте с тонкой линии — так проще контролировать насыщенность цвета.
  2. Для вечернего образа можно добавить блёстки или сделать двойную стрелку.
  3. Если боитесь переборщить — комбинируйте цветной лайнер с классическим чёрным.

Лайнеры необычных оттенков — это способ выразить себя и выйти за рамки привычного макияжа. Достаточно одного цветного штриха, чтобы весь образ заиграл новыми красками.

Уточнения

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
