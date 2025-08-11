Макияж с характером: почему стоит попробовать лайнеры неожиданных цветов

Лайнеры необычных цветов: как выбрать оттенок под цвет глаз

Мир макияжа давно вышел за рамки чёрных и коричневых стрелок. Сегодня в тренде лайнеры самых неожиданных оттенков — от мятного до фуксии. Такой акцент освежает образ и придаёт ему индивидуальность, даже если остальной макияж минимален.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Макияж в розовых тонах

Почему стоит попробовать цветной лайнер

Необычные оттенки лайнеров помогают подчеркнуть цвет глаз, сделать взгляд более выразительным и добавить в образ яркости. Голубой, фиолетовый, изумрудный, медный — каждый цвет работает по-своему, создавая нужное настроение. А в тандеме с нюдовой помадой они выглядят особенно стильно.

Как выбрать оттенок

Для карих глаз — идеально подойдут зелёные, бирюзовые и золотые тона.

— идеально подойдут зелёные, бирюзовые и золотые тона. Для голубых — коричневые, медные и синие.

— коричневые, медные и синие. Для зелёных — фиолетовые и сливовые.

Важно учитывать тон кожи и цвет волос, чтобы оттенок не "потерялся".

Советы по нанесению

Начинайте с тонкой линии — так проще контролировать насыщенность цвета. Для вечернего образа можно добавить блёстки или сделать двойную стрелку. Если боитесь переборщить — комбинируйте цветной лайнер с классическим чёрным.

Лайнеры необычных оттенков — это способ выразить себя и выйти за рамки привычного макияжа. Достаточно одного цветного штриха, чтобы весь образ заиграл новыми красками.

Уточнения

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.



