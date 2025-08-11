Макияж с характером: почему стоит попробовать лайнеры неожиданных цветов

Мир макияжа давно вышел за рамки чёрных и коричневых стрелок. Сегодня в тренде лайнеры самых неожиданных оттенков — от мятного до фуксии. Такой акцент освежает образ и придаёт ему индивидуальность, даже если остальной макияж минимален.
Необычные оттенки лайнеров помогают подчеркнуть цвет глаз, сделать взгляд более выразительным и добавить в образ яркости. Голубой, фиолетовый, изумрудный, медный — каждый цвет работает по-своему, создавая нужное настроение. А в тандеме с нюдовой помадой они выглядят особенно стильно.
Важно учитывать тон кожи и цвет волос, чтобы оттенок не "потерялся".
Лайнеры необычных оттенков — это способ выразить себя и выйти за рамки привычного макияжа. Достаточно одного цветного штриха, чтобы весь образ заиграл новыми красками.
