Домашняя маска из овсянки: рецепт, который оценят любительницы натурального ухода

Маска из овсянки: простая домашняя альтернатива дорогой косметике

Овсянка — это не только полезный завтрак, но и настоящий бьюти-ингредиент, который способен творить чудеса с кожей. Её мягкая текстура и богатый состав делают её универсальным средством для ухода. Такая маска подходит для любого типа кожи, особенно если она нуждается в успокоении и питании.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Овсяная вода и овсяные хлопья

Почему овсянка полезна для кожи

Овсяные хлопья богаты витаминами группы B, минералами и антиоксидантами. Они мягко очищают кожу, снимают раздражения и удерживают влагу, предотвращая сухость. Маска из овсянки особенно эффективна при чувствительной и склонной к воспалениям коже.

Рецепт базовой маски

Вам понадобятся:

2 ст. л. овсяных хлопьев;

3 ст. л. тёплой воды или молока;

1 ч. л. мёда (по желанию).

Залейте хлопья жидкостью, дайте им набухнуть 5–10 минут, добавьте мёд и аккуратно перемешайте. Нанесите на лицо, избегая области вокруг глаз, и оставьте на 15 минут.

Как усилить эффект

Для сухой кожи добавьте несколько капель оливкового или миндального масла. Для жирной — немного лимонного сока или йогурта. Для усталой кожи — пару капель эфирного масла лаванды или розы.

Маска из овсянки — это простой, доступный и натуральный способ подарить коже свежесть и мягкость. Всего 15 минут — и ваша кожа сияет здоровьем.

