Домашняя маска из овсянки: рецепт, который оценят любительницы натурального ухода

Овсянка — это не только полезный завтрак, но и настоящий бьюти-ингредиент, который способен творить чудеса с кожей. Её мягкая текстура и богатый состав делают её универсальным средством для ухода. Такая маска подходит для любого типа кожи, особенно если она нуждается в успокоении и питании.
Овсяные хлопья богаты витаминами группы B, минералами и антиоксидантами. Они мягко очищают кожу, снимают раздражения и удерживают влагу, предотвращая сухость. Маска из овсянки особенно эффективна при чувствительной и склонной к воспалениям коже.
Залейте хлопья жидкостью, дайте им набухнуть 5–10 минут, добавьте мёд и аккуратно перемешайте. Нанесите на лицо, избегая области вокруг глаз, и оставьте на 15 минут.
Маска из овсянки — это простой, доступный и натуральный способ подарить коже свежесть и мягкость. Всего 15 минут — и ваша кожа сияет здоровьем.
Овсянка — продукт питания, овсяная каша, крупа или хлопья.
