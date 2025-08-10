Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Денис Власенко рассказал о кинохимии в интимных сценах — что скрыто за кадром?
Магний и железо в подкормках сохраняют яркость петуний до осени
Скидки на летние шины в 2025 году достигли 30%
Трагедия с Юрием Бутусовым: причины эмиграции, последние проекты и похороны
Валентина Иванова резко ответила на критику из-за ребёнка вне брака с Тимати
Алюминиевая фольга помогает сократить частоту разморозки морозильника
Curiosity зафиксировал следы древней воды в марсианских камнях
Ветеринары: деструктивное поведение и сон более 16 часов указывают на скуку кошки
Лолита Милявская изменила мнение о государственных наградах

Лак, специи или болезнь? Разгадываем загадку желтых ногтей

Жёлтые пятна на ногтях: опасные и безобидные причины
1:53
Моя семья » Красота и стиль

Жёлтые ногти — сигнал, который нельзя игнорировать. Иногда это безобидная реакция на внешние факторы, а порой — симптом серьёзной болезни.

Ногти слоятся
Фото: https://i.pinimg.com/736x/76/aa/e7/76aae7e1ad3cda107b219edc8cc0e860.jpg
Ногти слоятся

Еда и специи

Куркума, морковь, тыква, апельсины, мандарины, сладкий перец — эти продукты могут окрасить ногтевую пластину. Обычно меняют цвет только отдельные ногти.
Что делать: дождаться естественного восстановления и использовать перчатки при работе с "окрашивающими" ингредиентами.

Лак для ногтей

Красный, оранжевый, чёрный и синий лаки часто оставляют жёлтые пятна из-за взаимодействия пигмента с верхним слоем ногтя.
Что делать: всегда использовать базовое покрытие.

Курение

Никотин окрашивает не только ногти, но и кожу пальцев.
Что делать: бросить курить — и ради красоты, и ради здоровья.

Грибковая инфекция

Онихомикоз — частая причина желтизны. Дополнительно появляются утолщение и деформация пластины.
Что делать: обратиться к врачу, который подберёт лечение таблетками.

Псориаз ногтей

Хроническое воспаление, при котором ногти крошатся, покрываются ямочками и могут отделяться от ложа. Часто сопровождается болью.
Что делать: как можно скорее начать лечение — от кортикостероидов до лазерной терапии.

Хроническая паронихия

Воспаление ногтевых валиков из-за постоянной влажности или агрессивной химии.
Что делать: лечение у врача, после — защита рук перчатками и уход кремом.

Ретронихия

Чаще поражает ногти на ногах после травмы или из-за тесной обуви. Ноготь врастает в кожу, сопровождается болью и влажностью.
Что делать: на ранних стадиях — медикаментозная терапия, при запущенной — хирургическое удаление пластины.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Домашние животные
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Домашние животные
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов Аудио 
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Домашние животные
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Денис Власенко рассказал о кинохимии в интимных сценах — что скрыто за кадром?
Магний и железо в подкормках сохраняют яркость петуний до осени
Жёлтые пятна на ногтях: опасные и безобидные причины
Скидки на летние шины в 2025 году достигли 30%
Трагедия с Юрием Бутусовым: причины эмиграции, последние проекты и похороны
Валентина Иванова резко ответила на критику из-за ребёнка вне брака с Тимати
Алюминиевая фольга помогает сократить частоту разморозки морозильника
Curiosity зафиксировал следы древней воды в марсианских камнях
Ветеринары: деструктивное поведение и сон более 16 часов указывают на скуку кошки
Лолита Милявская изменила мнение о государственных наградах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.