Лак, специи или болезнь? Разгадываем загадку желтых ногтей

Жёлтые ногти — сигнал, который нельзя игнорировать. Иногда это безобидная реакция на внешние факторы, а порой — симптом серьёзной болезни.
Куркума, морковь, тыква, апельсины, мандарины, сладкий перец — эти продукты могут окрасить ногтевую пластину. Обычно меняют цвет только отдельные ногти.
Что делать: дождаться естественного восстановления и использовать перчатки при работе с "окрашивающими" ингредиентами.
Красный, оранжевый, чёрный и синий лаки часто оставляют жёлтые пятна из-за взаимодействия пигмента с верхним слоем ногтя.
Что делать: всегда использовать базовое покрытие.
Никотин окрашивает не только ногти, но и кожу пальцев.
Что делать: бросить курить — и ради красоты, и ради здоровья.
Онихомикоз — частая причина желтизны. Дополнительно появляются утолщение и деформация пластины.
Что делать: обратиться к врачу, который подберёт лечение таблетками.
Хроническое воспаление, при котором ногти крошатся, покрываются ямочками и могут отделяться от ложа. Часто сопровождается болью.
Что делать: как можно скорее начать лечение — от кортикостероидов до лазерной терапии.
Воспаление ногтевых валиков из-за постоянной влажности или агрессивной химии.
Что делать: лечение у врача, после — защита рук перчатками и уход кремом.
Чаще поражает ногти на ногах после травмы или из-за тесной обуви. Ноготь врастает в кожу, сопровождается болью и влажностью.
Что делать: на ранних стадиях — медикаментозная терапия, при запущенной — хирургическое удаление пластины.
Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.
