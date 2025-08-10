Лак, специи или болезнь? Разгадываем загадку желтых ногтей

Жёлтые пятна на ногтях: опасные и безобидные причины

Жёлтые ногти — сигнал, который нельзя игнорировать. Иногда это безобидная реакция на внешние факторы, а порой — симптом серьёзной болезни.

Еда и специи

Куркума, морковь, тыква, апельсины, мандарины, сладкий перец — эти продукты могут окрасить ногтевую пластину. Обычно меняют цвет только отдельные ногти.

Что делать: дождаться естественного восстановления и использовать перчатки при работе с "окрашивающими" ингредиентами.

Лак для ногтей

Красный, оранжевый, чёрный и синий лаки часто оставляют жёлтые пятна из-за взаимодействия пигмента с верхним слоем ногтя.

Что делать: всегда использовать базовое покрытие.

Курение

Никотин окрашивает не только ногти, но и кожу пальцев.

Что делать: бросить курить — и ради красоты, и ради здоровья.

Грибковая инфекция

Онихомикоз — частая причина желтизны. Дополнительно появляются утолщение и деформация пластины.

Что делать: обратиться к врачу, который подберёт лечение таблетками.

Псориаз ногтей

Хроническое воспаление, при котором ногти крошатся, покрываются ямочками и могут отделяться от ложа. Часто сопровождается болью.

Что делать: как можно скорее начать лечение — от кортикостероидов до лазерной терапии.

Хроническая паронихия

Воспаление ногтевых валиков из-за постоянной влажности или агрессивной химии.

Что делать: лечение у врача, после — защита рук перчатками и уход кремом.

Ретронихия

Чаще поражает ногти на ногах после травмы или из-за тесной обуви. Ноготь врастает в кожу, сопровождается болью и влажностью.

Что делать: на ранних стадиях — медикаментозная терапия, при запущенной — хирургическое удаление пластины.

Уточнения

