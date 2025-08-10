Голова под прицелом жары: приёмы, которые спасут волосы

Лето — испытание не только для кожи лица, но и для кожи головы. Повышенная температура, влажность и пыль могут вызвать зуд, жирность, неприятный запах и даже выпадение волос.
Если после мытья голова быстро становится жирной, появляется запах или зуд, привычное средство уже не справляется. Летом важно выбирать шампунь, который охлаждает, регулирует работу сальных желёз и мягко очищает кожу.
Перегрев кожи головы — частая причина жирности и закупорки пор. Летом температура под волосами может быть на 1-2 °C выше нормы. В этом помогут шампуни с ментолом, мятой или чайным деревом — они охлаждают и уменьшают воспаление. Но применять их лучше 2-3 раза в неделю, чтобы не пересушить кожу.
Неприятный запах к вечеру часто связан не с экологией, а с окислением кожного сала. Особенно страдают обладатели густых волос — кожа "не дышит", и поры быстро закупориваются. Раз в неделю полезно использовать шампунь глубокого очищения с салициловой кислотой, углём или цинком.
Жирная кожа требует лёгкого охлаждения и более активной моющей базы, но без агрессии. Даже в этом случае кондиционер полезен — но только по длине волос. Сухая кожа лучше реагирует на увлажняющие шампуни с алоэ или центеллой, которые снимают зуд и шелушение.
Главное — мыть кожу головы, а не волосы. Шампунь нужно вспенить в ладонях и мягко массировать кожу подушечками пальцев. Вода должна быть тёплой — около 35 °C, ведь в холодной жир не растворяется. После мытья важно тщательно высушить не только волосы, но и кожу головы, чтобы бактерии не размножались.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.