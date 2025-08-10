Голова под прицелом жары: приёмы, которые спасут волосы

Лето — испытание не только для кожи лица, но и для кожи головы. Повышенная температура, влажность и пыль могут вызвать зуд, жирность, неприятный запах и даже выпадение волос.

Когда пора менять шампунь

Если после мытья голова быстро становится жирной, появляется запах или зуд, привычное средство уже не справляется. Летом важно выбирать шампунь, который охлаждает, регулирует работу сальных желёз и мягко очищает кожу.

Снижаем температуру

Перегрев кожи головы — частая причина жирности и закупорки пор. Летом температура под волосами может быть на 1-2 °C выше нормы. В этом помогут шампуни с ментолом, мятой или чайным деревом — они охлаждают и уменьшают воспаление. Но применять их лучше 2-3 раза в неделю, чтобы не пересушить кожу.

Борьба с жирностью и запахом

Неприятный запах к вечеру часто связан не с экологией, а с окислением кожного сала. Особенно страдают обладатели густых волос — кожа "не дышит", и поры быстро закупориваются. Раз в неделю полезно использовать шампунь глубокого очищения с салициловой кислотой, углём или цинком.

Учитывай тип кожи головы

Жирная кожа требует лёгкого охлаждения и более активной моющей базы, но без агрессии. Даже в этом случае кондиционер полезен — но только по длине волос. Сухая кожа лучше реагирует на увлажняющие шампуни с алоэ или центеллой, которые снимают зуд и шелушение.

Не только чем, но и как

Главное — мыть кожу головы, а не волосы. Шампунь нужно вспенить в ладонях и мягко массировать кожу подушечками пальцев. Вода должна быть тёплой — около 35 °C, ведь в холодной жир не растворяется. После мытья важно тщательно высушить не только волосы, но и кожу головы, чтобы бактерии не размножались.

Уточнения

