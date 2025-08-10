Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Денис Власенко рассказал о кинохимии в интимных сценах — что скрыто за кадром?
Магний и железо в подкормках сохраняют яркость петуний до осени
Жёлтые пятна на ногтях: опасные и безобидные причины
Скидки на летние шины в 2025 году достигли 30%
Трагедия с Юрием Бутусовым: причины эмиграции, последние проекты и похороны
Валентина Иванова резко ответила на критику из-за ребёнка вне брака с Тимати
Алюминиевая фольга помогает сократить частоту разморозки морозильника
Curiosity зафиксировал следы древней воды в марсианских камнях
Ветеринары: деструктивное поведение и сон более 16 часов указывают на скуку кошки

Голова под прицелом жары: приёмы, которые спасут волосы

Четыре признака, что пора менять шампунь этим летом
2:02
Моя семья » Красота и стиль

Лето — испытание не только для кожи лица, но и для кожи головы. Повышенная температура, влажность и пыль могут вызвать зуд, жирность, неприятный запах и даже выпадение волос.

Мытьё головы
Фото: https://i.pinimg.com/1200x/b7/d5/3e/b7d53e06ed5e9d0c7efd486b6243a165.jpg
Мытьё головы

Когда пора менять шампунь

Если после мытья голова быстро становится жирной, появляется запах или зуд, привычное средство уже не справляется. Летом важно выбирать шампунь, который охлаждает, регулирует работу сальных желёз и мягко очищает кожу.

Снижаем температуру

Перегрев кожи головы — частая причина жирности и закупорки пор. Летом температура под волосами может быть на 1-2 °C выше нормы. В этом помогут шампуни с ментолом, мятой или чайным деревом — они охлаждают и уменьшают воспаление. Но применять их лучше 2-3 раза в неделю, чтобы не пересушить кожу.

Борьба с жирностью и запахом

Неприятный запах к вечеру часто связан не с экологией, а с окислением кожного сала. Особенно страдают обладатели густых волос — кожа "не дышит", и поры быстро закупориваются. Раз в неделю полезно использовать шампунь глубокого очищения с салициловой кислотой, углём или цинком.

Учитывай тип кожи головы

Жирная кожа требует лёгкого охлаждения и более активной моющей базы, но без агрессии. Даже в этом случае кондиционер полезен — но только по длине волос. Сухая кожа лучше реагирует на увлажняющие шампуни с алоэ или центеллой, которые снимают зуд и шелушение.

Не только чем, но и как

Главное — мыть кожу головы, а не волосы. Шампунь нужно вспенить в ладонях и мягко массировать кожу подушечками пальцев. Вода должна быть тёплой — около 35 °C, ведь в холодной жир не растворяется. После мытья важно тщательно высушить не только волосы, но и кожу головы, чтобы бактерии не размножались.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Комитет лесного хозяйства: для защиты от змей ходите в закрытой плотной одежде
Садоводство, цветоводство
Комитет лесного хозяйства: для защиты от змей ходите в закрытой плотной одежде Аудио 
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Домашние животные
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Денис Власенко рассказал о кинохимии в интимных сценах — что скрыто за кадром?
Магний и железо в подкормках сохраняют яркость петуний до осени
Жёлтые пятна на ногтях: опасные и безобидные причины
Скидки на летние шины в 2025 году достигли 30%
Трагедия с Юрием Бутусовым: причины эмиграции, последние проекты и похороны
Валентина Иванова резко ответила на критику из-за ребёнка вне брака с Тимати
Алюминиевая фольга помогает сократить частоту разморозки морозильника
Curiosity зафиксировал следы древней воды в марсианских камнях
Ветеринары: деструктивное поведение и сон более 16 часов указывают на скуку кошки
Лолита Милявская изменила мнение о государственных наградах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.