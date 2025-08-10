Правила хранения парфюма, которые продлят его жизнь

Аромат может рассказать о вас больше, чем любое украшение или одежда. Но даже самые дорогие духи потеряют свою магию, если хранить их неправильно. Чтобы ваш парфюм всегда радовал насыщенностью и стойкостью, стоит знать несколько простых, но важных правил.
Солнечные лучи – главный враг парфюма. Под их воздействием эфирные масла разрушаются, меняя запах и цвет жидкости. Идеальное место для хранения – закрытый шкаф или ящик, где темно и прохладно.
Парфюм не любит ни жары, ни холода. Постоянная температура – ключ к сохранению аромата. Поэтому не стоит хранить духи в ванной или рядом с обогревателем. Оптимально – комнатная температура в пределах 18–22°C.
Каждое открытие флакона впускает внутрь воздух, который ускоряет окисление компонентов. Если хотите, чтобы аромат оставался неизменным, убедитесь, что крышка или распылитель всегда закрыт.
Если вы часто меняете ароматы, переливайте небольшое количество духов в атомайзер. Это позволит использовать парфюм в удобном формате и сохранить основной флакон в идеальном состоянии.
Хранение парфюма – это не просто вопрос эстетики, а способ продлить жизнь любимому аромату. Следуя этим простым советам, вы сможете наслаждаться каждым вдохом так же, как в первый день покупки.
Парфюме́рия — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.