Правила хранения парфюма, которые продлят его жизнь

Простые секреты, чтобы флакон духов служил вам десятилетиями

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Аромат может рассказать о вас больше, чем любое украшение или одежда. Но даже самые дорогие духи потеряют свою магию, если хранить их неправильно. Чтобы ваш парфюм всегда радовал насыщенностью и стойкостью, стоит знать несколько простых, но важных правил.

Фото: Designed by Freepik by marymarkevich is licensed under Public domian Девушка держит духи

Держите флакон подальше от света

Солнечные лучи – главный враг парфюма. Под их воздействием эфирные масла разрушаются, меняя запах и цвет жидкости. Идеальное место для хранения – закрытый шкаф или ящик, где темно и прохладно.

Избегайте перепадов температур

Парфюм не любит ни жары, ни холода. Постоянная температура – ключ к сохранению аромата. Поэтому не стоит хранить духи в ванной или рядом с обогревателем. Оптимально – комнатная температура в пределах 18–22°C.

Плотно закрывайте крышку

Каждое открытие флакона впускает внутрь воздух, который ускоряет окисление компонентов. Если хотите, чтобы аромат оставался неизменным, убедитесь, что крышка или распылитель всегда закрыт.

Мини-флаконы для частого использования

Если вы часто меняете ароматы, переливайте небольшое количество духов в атомайзер. Это позволит использовать парфюм в удобном формате и сохранить основной флакон в идеальном состоянии.

Хранение парфюма – это не просто вопрос эстетики, а способ продлить жизнь любимому аромату. Следуя этим простым советам, вы сможете наслаждаться каждым вдохом так же, как в первый день покупки.

Уточнения

Парфюме́рия — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.