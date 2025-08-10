Французский метод, убирающий отёки и возвращающий лёгкость

Француженки знают толк в уходе за собой — и лимфатический массаж один из их любимых ритуалов, особенно перед летом. Он разглаживает кожу, снимает отёки и помогает в борьбе с целлюлитом.
Ребекка Тревалине, мастер этой техники, уверена: именно мягкие ручные движения дают максимальный эффект. Лимфа начинает активно циркулировать, токсины выводятся, а тело становится легче и подтянутее.
Лимфатическая система активизируется при движении и достаточном питье воды. Но из-за малоподвижного образа жизни ей часто требуется помощь. Метод Тревалине сочетает классический лимфодренаж, китайский точечный массаж и сухую чистку тела. Такой комплекс улучшает кровообращение, ускоряет обмен веществ и убирает отёки.
Перед массажем кожу "расчёсывают" длинными движениями по сухой поверхности, уделяя внимание зонам лимфоузлов — подмышкам, коленям. Это как разминка перед тренировкой: подготавливает тело к процедуре. Француженки применяли этот метод задолго до того, как он стал популярным среди знаменитостей.
Щётка должна быть мягкой, но эффективной. Слишком жёсткие могут травмировать кожу.
Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.
