Простая техника макияжа, которая работает лучше кистей

Преимущества нанесения тонального крема без кистей и спонжей
1:28
Моя семья » Красота и стиль

Многие привыкли, что ровный тон — заслуга кистей и спонжей. Но часто именно они портят результат, оставляют полосы и накапливают грязь, которую вы снова переносите на кожу. Летом, когда жара и пот быстро сводят макияж на нет, есть способ проще и полезнее — работать пальцами.

Подбор тонального крема
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подбор тонального крема

Почему это работает

При нанесении тонального крема пальцами продукт лучше "сливается" с кожей. Лёгкие круговые движения распределяют средство равномерно, а тепло рук помогает ему буквально вжиться в кожу, создавая максимально естественное покрытие.

Пошаговая техника

  1. Подготовка кожи — вымойте руки, нанесите увлажняющий крем.
  2. Смешивание — на тыльной стороне ладони соедините тональный и немного крема.
  3. Нанесение — пальцами распределите смесь по лицу мягкими движениями.
  4. Финальный штрих — сразу поправьте заметные линии или пятна до того, как продукт закрепится.

Преимущества метода

  • Гигиеничнее: при чистых руках вы избегаете накопленной грязи и бактерий, которые живут в кистях.
  • Экономичнее: пальцы не впитывают продукт, как спонжи.
  • Естественнее: тон ложится тонким слоем и усиливает сияние кожи.

Для идеального результата

Не перебарщивайте с количеством средства. Чем меньше слоёв, тем свежее и моложе выглядит лицо.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
