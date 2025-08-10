Простая техника макияжа, которая работает лучше кистей

Многие привыкли, что ровный тон — заслуга кистей и спонжей. Но часто именно они портят результат, оставляют полосы и накапливают грязь, которую вы снова переносите на кожу. Летом, когда жара и пот быстро сводят макияж на нет, есть способ проще и полезнее — работать пальцами.
При нанесении тонального крема пальцами продукт лучше "сливается" с кожей. Лёгкие круговые движения распределяют средство равномерно, а тепло рук помогает ему буквально вжиться в кожу, создавая максимально естественное покрытие.
Не перебарщивайте с количеством средства. Чем меньше слоёв, тем свежее и моложе выглядит лицо.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
