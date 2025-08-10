Кудри, которые не боятся тренажёров: секрет выживания локонов

Тренировка и идеальная укладка — вещи, которые можно совместить. Главное — знать, как сохранить форму локонов, пока ты работаешь над формой тела.
Чтобы кудри пережили спортзал без потерь:
Если моешь голову перед занятием, нанеси стайлинг, формирующий каст — защитную "корочку" из геля или крема. Локоны в таком состоянии сохранят форму почти без изменений даже после интенсивной тренировки.
Если прическа всё же пострадала:
После очень активных занятий кудри могут полностью потерять форму. В таком случае — мягкое мытьё головы бессульфатным шампунем, чтобы не пересушить волосы и кожу.
Небольшие хитрости сделают спорт и укладку союзниками, а не врагами. Твои кудри могут выглядеть безупречно и после марафона в зале, и на встрече с подругами.
