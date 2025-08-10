Кудри, которые не боятся тренажёров: секрет выживания локонов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Прически для кудрявых волос, которые не портятся на тренировке
Моя семья » Красота и стиль

Тренировка и идеальная укладка — вещи, которые можно совместить. Главное — знать, как сохранить форму локонов, пока ты работаешь над формой тела.

Занятие на велотренажере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Занятие на велотренажере

1. Выбирай подходящую прическу

Чтобы кудри пережили спортзал без потерь:

  • Для длинных волос — нетугой высокий хвост с шелковой резинкой, длину можно зафиксировать крабиком, чтобы избежать пушения.
  • Для коротких — прическа "мальвинка" или широкая спортивная повязка.
  • Максимальная защита — атласная шапочка (да, решится не каждый, но работает).

2. Приходи с кастом

Если моешь голову перед занятием, нанеси стайлинг, формирующий каст — защитную "корочку" из геля или крема. Локоны в таком состоянии сохранят форму почти без изменений даже после интенсивной тренировки.

3. Делай рефреш после тренировки

Если прическа всё же пострадала:

  1. Промокни корни полотенцем.
  2. Легко намочи кудри водой.
  3. Используй пенку или текстурирующий спрей.
  4. "Пожамкай" волосы, подчеркни завиток, подсуши.

4. Если ничего не спасло

После очень активных занятий кудри могут полностью потерять форму. В таком случае — мягкое мытьё головы бессульфатным шампунем, чтобы не пересушить волосы и кожу.

Небольшие хитрости сделают спорт и укладку союзниками, а не врагами. Твои кудри могут выглядеть безупречно и после марафона в зале, и на встрече с подругами.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

