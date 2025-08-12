Пять добавок в ванну, которые сделают кожу сияющей или испортят её навсегда

Горячая ароматная ванна помогает расслабиться, снять напряжение, улучшить качество сна и благотворно влияет на кожу. Однако не все популярные добавки безопасны, поэтому важно разбираться, что действительно принесёт пользу, а что может навредить.
Сульфат магния, или соль Эпсома, уменьшает воспаление, расслабляет мышцы и снижает отёчность. Её можно добавлять в ванну для ухода за кожей и облегчения мышечных болей. Использовать такой способ не рекомендуется при открытых ранах, ожогах и сильных повреждениях кожи.
Красочные и ароматные бомбочки с маслами и экстрактами создают атмосферу SPA-процедуры, но при неправильном составе могут навредить коже и слизистым. Особенно нежелательны добавки с искусственными красителями, ароматизаторами, блёстками и перекисью водорода. Безопаснее выбирать варианты на основе соды и лимонной кислоты.
В чистом виде эфирные масла могут вызвать раздражение и ожоги. При добавлении в ванну они почти не растворяются, поэтому используются в основном для ароматерапии. Исключение — масло лаванды, которое можно наносить на кожу и добавлять в воду.
Оливковое, подсолнечное, аргановое, касторовое и масло ши смягчают и защищают кожу от пересушивания. Их можно добавить в воду или нанести на тело перед погружением в ванну. Нужно учитывать уровень комедогенности: например, кокосовое масло может закупоривать поры и провоцировать высыпания, поэтому лучше использовать его только для волос.
Сода смягчает воду, помогает при раздражениях, атопическом дерматите и акне, а также снимает дискомфорт при грибковых инфекциях. Принимать содовые ванны нельзя при заболеваниях сердца и сосудов, как и любые длительные горячие процедуры в этих случаях.
Эфи́рные масла — маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.
