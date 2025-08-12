Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Военные дельфины: история и применение в программах ВМС США и СССР
Контент-креатор Ана Тунджон советует использовать соду и лимон для очистки кухонной вытяжки
Агрономы рассказали, как проколы зубочисткой ускоряют созревание томатов
Эмигрант из России назвал США ловушкой для ленивых из-за щедрых пособий
BMW 7-й серии возглавил антирейтинг наименее стойких к авариям машин
Как алкоголь и газированные напитки влияют на уровень глюкозы: мнение специалистов
FT: Европа втрое ускорила строительство военных заводов после начала конфликта на Украине
Эксперт предложил способы связи при сбоях в работе мессенджеров
Кулинары рекомендуют в августе заготавливать вяленые и маринованные помидоры с травами и специями

Пять добавок в ванну, которые сделают кожу сияющей или испортят её навсегда

Для ароматерапии в ванной применяйте эфирное масло лаванды, безопасное для кожи
2:11
Моя семья » Красота и стиль

Горячая ароматная ванна помогает расслабиться, снять напряжение, улучшить качество сна и благотворно влияет на кожу. Однако не все популярные добавки безопасны, поэтому важно разбираться, что действительно принесёт пользу, а что может навредить.

Молочная ванна
Фото: https://kmv26.ru/sites/default/files/images/healing_procedure/2020/05/vanna-kleopatry-v-san-voronezh-v-essentukax.jpg
Молочная ванна

1. Английская соль

Сульфат магния, или соль Эпсома, уменьшает воспаление, расслабляет мышцы и снижает отёчность. Её можно добавлять в ванну для ухода за кожей и облегчения мышечных болей. Использовать такой способ не рекомендуется при открытых ранах, ожогах и сильных повреждениях кожи.

2. Бомбочки для ванны

Красочные и ароматные бомбочки с маслами и экстрактами создают атмосферу SPA-процедуры, но при неправильном составе могут навредить коже и слизистым. Особенно нежелательны добавки с искусственными красителями, ароматизаторами, блёстками и перекисью водорода. Безопаснее выбирать варианты на основе соды и лимонной кислоты.

3. Эфирные масла

В чистом виде эфирные масла могут вызвать раздражение и ожоги. При добавлении в ванну они почти не растворяются, поэтому используются в основном для ароматерапии. Исключение — масло лаванды, которое можно наносить на кожу и добавлять в воду.

4. Растительные масла

Оливковое, подсолнечное, аргановое, касторовое и масло ши смягчают и защищают кожу от пересушивания. Их можно добавить в воду или нанести на тело перед погружением в ванну. Нужно учитывать уровень комедогенности: например, кокосовое масло может закупоривать поры и провоцировать высыпания, поэтому лучше использовать его только для волос.

5. Пищевая сода

Сода смягчает воду, помогает при раздражениях, атопическом дерматите и акне, а также снимает дискомфорт при грибковых инфекциях. Принимать содовые ванны нельзя при заболеваниях сердца и сосудов, как и любые длительные горячие процедуры в этих случаях.

Уточнения

Эфи́рные масла — маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Косатки охотятся на рыбу и морских млекопитающих, но игнорируют людей
Домашние животные
Косатки охотятся на рыбу и морских млекопитающих, но игнорируют людей Аудио 
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Последние материалы
Военные дельфины: история и применение в программах ВМС США и СССР
Контент-креатор Ана Тунджон советует использовать соду и лимон для очистки кухонной вытяжки
Агрономы рассказали, как проколы зубочисткой ускоряют созревание томатов
Эмигрант из России назвал США ловушкой для ленивых из-за щедрых пособий
BMW 7-й серии возглавил антирейтинг наименее стойких к авариям машин
Как алкоголь и газированные напитки влияют на уровень глюкозы: мнение специалистов
Для ароматерапии в ванной применяйте эфирное масло лаванды, безопасное для кожи
FT: Европа втрое ускорила строительство военных заводов после начала конфликта на Украине
Эксперт предложил способы связи при сбоях в работе мессенджеров
Кулинары рекомендуют в августе заготавливать вяленые и маринованные помидоры с травами и специями
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.