Домашний SPA-оазис: секреты, которые сэкономят тысячи на салоне

Современный ритм жизни часто не оставляет времени на длительные визиты в салоны красоты. Но некоторые SPA-процедуры можно выполнить дома без сложного оборудования и больших затрат. Достаточно нескольких простых ингредиентов, немного уюта — и атмосфера салона создаётся прямо в собственной ванной.
Морская соль — доступное средство для расслабления и восстановления. Для косметического эффекта достаточно растворить в тёплой воде 100-300 г соли, а для оздоровительного — 500-800 г. Особенно ценится соль Мёртвого моря, которая помогает снять отёки, улучшить кровообращение и повысить общий тонус.
Тёплая ванна с молоком питает и смягчает кожу, делая её бархатистой. Для приготовления понадобится 1,5 литра жирного молока (от 3,5%). Молоко слегка подогревается и вливается в ванну с водой температурой 36-37 градусов. Длительность процедуры — 20-30 минут.
Натуральный тёмный шоколад помогает улучшить настроение, тонизировать кожу и бороться с целлюлитом. Для обёртывания 100 г шоколада растапливаются на водяной бане с добавлением нескольких капель оливкового масла. Масса наносится на проблемные зоны, которые оборачиваются пищевой плёнкой на 40 минут.
Чёрная глина стимулирует лимфоток и улучшает упругость кожи. Перед процедурой рекомендуется принять тёплый душ, затем нанести глину на выбранные участки тела и обернуть их полиэтиленовой плёнкой в несколько слоёв. Для усиления эффекта тело укутывается пледом. Через 30 минут глину смывают тёплой водой.
Контраст горячих и холодных камней стимулирует кровообращение и улучшает цвет лица. Для процедуры используются два гладких камня: один нагревается в горячей воде, другой охлаждается в морозильнике. Лицо и шея массируются по массажным линиям, чередуя тёплый и холодный камни.
