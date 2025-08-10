Летний уход за кожей без ошибок: что нужно знать каждой женщине

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Солнечные лучи, высокая температура и кондиционеры создают испытания для кожи. Летом она быстрее теряет влагу, может реагировать появлением пигментных пятен или воспалений. Чтобы сохранить свежесть и здоровье, нужно уделить внимание защите, увлажнению и мягкому очищению.

Обязательная защита от солнца

SPF — главный продукт в летней косметичке. Даже в облачную погоду ультрафиолет проникает в глубокие слои кожи и ускоряет старение. Выбирайте кремы с защитой не ниже SPF 30 и обновляйте их каждые 2–3 часа на открытом воздухе.

Лёгкое увлажнение и питание

Вместо плотных зимних кремов используйте лёгкие флюиды, гели и эмульсии. Хорошо работают средства с гиалуроновой кислотой, алоэ вера, огуречным экстрактом. Для питания подойдут масла жожоба или виноградной косточки в вечернем уходе.

Мягкое очищение

Из-за жары и пыли кожа быстрее загрязняется. Используйте нежные пенки или гели без сульфатов, а раз в неделю — мягкий энзимный пилинг, чтобы обновить поверхность кожи.

Летний уход — это баланс защиты и увлажнения. Если адаптировать косметику к сезону, кожа останется свежей, сияющей и здоровой даже в жару.

Ле́то — одно из четырёх времён года, между весной и осенью, характеризующееся наиболее высокой температурой окружающей среды.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
