Пятна на ногтях после лака: быстрый способ избавиться за 3 минуты

Мастер маникюра Бетина Голдштейн назвала способ убрать пятна на ногтях от яркого лака

Яркие летние лаки дарят настроение, но иногда оставляют неожиданный "сувенир" — пятна на ногтях. Особенно это касается насыщенных оттенков вроде бирюзового, синего или мятного. Даже после полного снятия лака на пластине могут оставаться сероватые или голубые следы. Паниковать не нужно — есть простой и бюджетный способ решить проблему.

Почему появляются пятна

Виноват пигмент: он проникает глубже верхнего слоя ногтя и не всегда удаляется обычным средством для снятия лака. В итоге поверхность выглядит тусклой и неухоженной, даже если ногти чистые.

Лайфхак с зубной пастой

Мастер маникюра Бетина Голдштейн предлагает использовать обычную отбеливающую зубную пасту. Это не миф, а рабочий способ: в её составе есть этил ацетат, который разрушает пигмент, и отбеливающие компоненты, выравнивающие цвет ногтя.

Как применять:

Очисти ногти от лака и насухо вытри их. Нанеси немного пасты на каждый ноготь. С помощью влажного ватного диска или ткани мягко втирай круговыми движениями 2-3 минуты. Смой остатки, промокни полотенцем и нанеси масло или крем для кутикулы.

Важные нюансы

Не держи пасту дольше нужного — она засыхает и становится трудной для удаления. Процедура может слегка подсушить кожу, поэтому уход после чистки обязателен.

Альтернатива

Можно замочить ногти в смеси уксуса и апельсинового сока, но этот способ работает медленнее и результат менее предсказуем.

Красивые и ухоженные руки — это не только цвет лака, но и здоровье ногтей. Теперь пятна после яркого маникюра — не повод прятать руки, а лишь ещё один повод для домашнего бьюти-ритуала.

