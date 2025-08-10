Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Невидимые метки возраста: три признака, что лицо теряет молодость

Три признака старения: пигментация, потеря контрастности, размытые контуры лица
Моя семья » Красота и стиль

Мы часто связываем старение с морщинами, но это лишь часть истории. Есть ещё три признака, которые могут визуально прибавить возраст, даже если кожа ухожена.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пигментация

Невнимательное отношение к солнцезащите или наследственная предрасположенность нередко приводят к появлению тёмных пятен. Разнообразные виды пигментации делают цвет лица неровным, из-за чего кожа выглядит менее свежей.

Что делать: добавить в уход средства с осветляющим эффектом, регулярно проходить процедуры и всегда использовать SPF — даже зимой и в пасмурные дни.

Потеря контрастности

С годами брови становятся реже, губы — тоньше и бледнее, а лицо теряет ту самую "молодую выразительность".

Что делать: мягкий макияж бровей, подходящая помада и тени помогут вернуть акценты. Главное — избегать жёстких линий, чтобы образ оставался естественным.

Размытые контуры лица

Возраст меняет структуру лица: снижается объём, появляются вертикальные складки и тяжи.

Что делать: контуринг, акцент на скулах и подбородке, а также массаж гуаша при правильной технике помогут визуально подтянуть овал.

Старение — естественный процесс, и его не стоит воспринимать как врага. Небольшие корректировки в уходе и макияже способны сохранить индивидуальность и добавить уверенности в любом возрасте.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
