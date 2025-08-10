Холодная косметология: почему криотерапия набирает популярность

Холод вместо ботокса: криотерапия, которая возвращает упругость коже

Криотерапия — это воздействие низких температур на кожу с целью улучшить её тонус, стимулировать кровообращение и ускорить регенерацию. Холод запускает защитные механизмы организма, благодаря которым кожа получает дополнительный прилив энергии, а клетки начинают активнее обновляться.

Фото: https://i.pinimg.com/736x/af/41/29/af4129399603f9c5625a6c811b5d4625.jpg Японский массаж

Эффекты для кожи

Лифтинг-эффект — охлаждение укрепляет коллагеновые волокна, делая кожу более упругой.

— охлаждение укрепляет коллагеновые волокна, делая кожу более упругой. Сияние — улучшение кровотока придаёт лицу свежесть и здоровый румянец.

— улучшение кровотока придаёт лицу свежесть и здоровый румянец. Сужение пор — холод уменьшает выработку себума и делает текстуру кожи более ровной.

— холод уменьшает выработку себума и делает текстуру кожи более ровной. Снятие отёков — ледяные процедуры уменьшают припухлости и следы усталости.

Форматы криотерапии

Криомассаж жидким азотом — быстрый эффект лифтинга и обновл

— быстрый эффект лифтинга и обновл Домашний ледяной массаж — кубики льда с отварами трав или гидролатами.

— кубики льда с отварами трав или гидролатами. Аппаратные процедуры — более глубокое воздействие с контролем температуры.

Кому стоит быть осторожным

Криотерапия противопоказана при куперозе, острых воспалениях кожи, мигренях и нарушениях кровообращения. Всегда консультируйтесь с косметологом, чтобы исключить риски.

Криотерапия — это не просто модная процедура, а эффективный способ придать коже упругость и свежесть. Главное — подходить к холодной терапии осознанно и с учётом особенностей вашей кожи.

