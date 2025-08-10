Холодная косметология: почему криотерапия набирает популярность

Криотерапия — это воздействие низких температур на кожу с целью улучшить её тонус, стимулировать кровообращение и ускорить регенерацию. Холод запускает защитные механизмы организма, благодаря которым кожа получает дополнительный прилив энергии, а клетки начинают активнее обновляться.
Криотерапия противопоказана при куперозе, острых воспалениях кожи, мигренях и нарушениях кровообращения. Всегда консультируйтесь с косметологом, чтобы исключить риски.
Криотерапия — это не просто модная процедура, а эффективный способ придать коже упругость и свежесть. Главное — подходить к холодной терапии осознанно и с учётом особенностей вашей кожи.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.