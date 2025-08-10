Холодная косметология: почему криотерапия набирает популярность

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Криотерапия — это воздействие низких температур на кожу с целью улучшить её тонус, стимулировать кровообращение и ускорить регенерацию. Холод запускает защитные механизмы организма, благодаря которым кожа получает дополнительный прилив энергии, а клетки начинают активнее обновляться.

Японский массаж
Фото: https://i.pinimg.com/736x/af/41/29/af4129399603f9c5625a6c811b5d4625.jpg
Японский массаж

Эффекты для кожи

  • Лифтинг-эффект — охлаждение укрепляет коллагеновые волокна, делая кожу более упругой.
  • Сияние — улучшение кровотока придаёт лицу свежесть и здоровый румянец.
  • Сужение пор — холод уменьшает выработку себума и делает текстуру кожи более ровной.
  • Снятие отёков — ледяные процедуры уменьшают припухлости и следы усталости.

Форматы криотерапии

  • Криомассаж жидким азотом — быстрый эффект лифтинга и обновл
  • Домашний ледяной массаж — кубики льда с отварами трав или гидролатами.
  • Аппаратные процедуры — более глубокое воздействие с контролем температуры.

Кому стоит быть осторожным

Криотерапия противопоказана при куперозе, острых воспалениях кожи, мигренях и нарушениях кровообращения. Всегда консультируйтесь с косметологом, чтобы исключить риски.

Криотерапия — это не просто модная процедура, а эффективный способ придать коже упругость и свежесть. Главное — подходить к холодной терапии осознанно и с учётом особенностей вашей кожи.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
