Скрытые зоны для аромата: где наносить парфюм, чтобы он раскрывался лучше?

Парфюм — это не просто аромат, а ваш личный почерк. Но даже самый дорогой флакон может потерять магию, если нанести его неправильно. Место, количество и техника распыления решают всё: от того, как быстро раскроется композиция, до того, сколько комплиментов вы получите.
Главное правило — выбираем зоны с хорошим кровообращением, где тепло помогает раскрыть ноты:
Не наносите духи на волосы со спиртом в составе — это сушит их. Не стоит «купаться» в аромате: трёх-четырёх пшиков достаточно, чтобы вас запомнили, а не сбежали.
Правильно нанесённый парфюм становится не просто частью образа, а вашей невидимой подписью. Несколько точных движений — и аромат будет сопровождать вас весь день.
Парфюме́рия— совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.
