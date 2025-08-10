Скрытые зоны для аромата: где наносить парфюм, чтобы он раскрывался лучше?

Секреты парфюмеров: как наносить духи так, чтобы вас запомнили навсегда

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Парфюм — это не просто аромат, а ваш личный почерк. Но даже самый дорогой флакон может потерять магию, если нанести его неправильно. Место, количество и техника распыления решают всё: от того, как быстро раскроется композиция, до того, сколько комплиментов вы получите.

Фото: https://cdnn21.img.ria.ru/images/150810/19/1508101949_0:300:5760:3540_1920x1080_80_0_0_f42229f867ab3c8051441b04b18c3877.jpg Духи

Куда наносить аромат

Главное правило — выбираем зоны с хорошим кровообращением, где тепло помогает раскрыть ноты:

Запястья

Шея и область за ушами

Впадины локтей

Декольте

Задняя часть коленей (для летних образов)

Секреты стойкости

Наносите на чистую кожу — лучше сразу после душа. Увлажните зону нейтральным кремом, чтобы аромат держался дольше. Не трите запястья — это разрушает верхние ноты. Наслаивайте парфюм с уходовыми средствами из той же линейки.

Чего избегать

Не наносите духи на волосы со спиртом в составе — это сушит их. Не стоит «купаться» в аромате: трёх-четырёх пшиков достаточно, чтобы вас запомнили, а не сбежали.

Правильно нанесённый парфюм становится не просто частью образа, а вашей невидимой подписью. Несколько точных движений — и аромат будет сопровождать вас весь день.

Уточнения

Парфюме́рия— совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.