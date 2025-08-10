Витаминный чек-лист для ногтей: что пить и что есть, чтобы они не ломались

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:34
Красота и стиль

Даже самый модный маникюр теряет блеск, если ногти ломкие и тусклые. Их здоровье напрямую зависит от того, что вы едите. Недостаток определённых витаминов и минералов может привести к слоению, медленному росту и изменению цвета пластины.

Длинный маникюр
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Длинный маникюр

Ключевые витамины для крепких ногтей

  • Биотин (B7) — главный союзник в борьбе с ломкостью. Он ускоряет рост и улучшает структуру ногтей.
  • Витамин Е — защищает от сухости и делает поверхность более гладкой.
  • Витамин С — отвечает за синтез коллагена, необходимого для прочности.
  • Кальций и магний — укрепляют пластину, предотвращают её истончение.
  • Цинк — поддерживает рост и помогает избежать появления белых пятен.

Как включить витамины в рацион

Лучше всего получать их из пищи: яйца, орехи, морковь, цитрусовые, морепродукты и молочные продукты. Если с питанием сложно, помогут витаминные комплексы — но их нужно подбирать после консультации с врачом.

Уход снаружи тоже важен

Витамины работают изнутри, но не забывайте о внешнем уходе: питательные кремы, масляные втирания, защита от агрессивных бытовых средств и холодного воздуха помогут сохранить результат.

Здоровые ногти — это сочетание правильного питания, витаминной поддержки и бережного ухода. Заботьтесь о них комплексно, и они будут радовать вас красотой каждый день.

Уточнения

Но́гти — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

Витами́ны — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

