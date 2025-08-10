Витаминный чек-лист для ногтей: что пить и что есть, чтобы они не ломались

Даже самый модный маникюр теряет блеск, если ногти ломкие и тусклые. Их здоровье напрямую зависит от того, что вы едите. Недостаток определённых витаминов и минералов может привести к слоению, медленному росту и изменению цвета пластины.
Лучше всего получать их из пищи: яйца, орехи, морковь, цитрусовые, морепродукты и молочные продукты. Если с питанием сложно, помогут витаминные комплексы — но их нужно подбирать после консультации с врачом.
Витамины работают изнутри, но не забывайте о внешнем уходе: питательные кремы, масляные втирания, защита от агрессивных бытовых средств и холодного воздуха помогут сохранить результат.
Здоровые ногти — это сочетание правильного питания, витаминной поддержки и бережного ухода. Заботьтесь о них комплексно, и они будут радовать вас красотой каждый день.
Но́гти — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.
Витами́ны — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).
