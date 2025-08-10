Южная Корея снова диктует моду: почему женщины делают филлеры в плечи

Новый тренд красоты: как филлеры в плечи меняют представление о силуэте

В мире, где тренды меняются быстрее, чем вы успеваете обновить косметичку, Южная Корея снова удивляет. Теперь в центре внимания не скулы или губы, а плечи. Инъекции филлеров в эту зону стали новым способом придать фигуре хрупкость и утончённость, при этом полностью избегая хирургии.

В чём суть процедуры

Филлеры вводятся в верхнюю часть плеч, чтобы скорректировать их форму, сделать линию рук более изящной и сбалансировать пропорции тела. По словам корейских косметологов, процедура занимает около 30–40 минут и не требует длительной реабилитации. Эффект сохраняется от 8 до 12 месяцев в зависимости от типа препарата.

Почему это стало популярно

В Корее особое внимание уделяют гармонии силуэта. Плавный переход от шеи к плечам считается признаком молодости и женственности. Тренд подхватили инфлюенсеры и стилисты, ведь ровные, утончённые плечи идеально смотрятся в платьях с открытой зоной декольте.

Риски и нюансы

Несмотря на моду, процедура имеет свои противопоказания: заболевания кожи, склонность к отёкам и аллергия на компоненты филлера. Также важно выбирать клинику с лицензированными специалистами — в погоне за трендом не стоит рисковать здоровьем.

Филлеры в плечи — ещё один пример того, как далеко зашли современные эстетические тренды. Но, как и любой бьюти-эксперимент, он требует взвешенного подхода и консультации с профессионалом.

