Натуральный уход за руками: делаем крем дома, и он лучше, чем из магазина

1:32
Моя семья » Красота и стиль

В эпоху, когда косметика обещает чудеса, всё больше женщин возвращаются к проверенным домашним рецептам. Крем для рук своими руками — это не просто уход, а маленький ритуал, в котором вы контролируете каждую каплю. Выбирая натуральные ингредиенты, вы дарите своей коже питание без лишних консервантов.

Маникюр Френч
Фото: https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_663e85412b38817cbba861b5_6654797a7e3fa971934d1cb4/scale_1200
Маникюр Френч

Главные ингредиенты — от природы

Для основы подойдут масла ши, кокоса или миндаля — они глубоко питают и смягчают кожу. Пчелиный воск добавит плотности и создаст защитную плёнку, а витамин Е продлит свежесть крема. Эфирные масла лаванды, розы или цитрусов не только придадут аромат, но и усилят уходовые свойства.

Пошаговый рецепт

  • Растопите 2 ст. л. масла ши и 1 ст. л. кокосового масла на водяной бане.
  • Добавьте 1 ст. л. пчелиного воска и дождитесь полного растворения.
  • Снимите с огня, введите 1 ч. л. миндального масла и несколько капель эфирного.

Советы по хранению

Держите крем в плотно закрытой упаковке, в прохладном месте, вдали от прямого солнца. Натуральные средства лучше использовать в течение 2–3 месяцев.

Приготовленный своими руками крем — это не только способ позаботиться о коже, но и возможность сделать уход особенным. А баночка с нежной текстурой и ароматом может стать вашим маленьким секретом красоты.

Уточнения

Рука́ — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.

