Кремовые или сухие румяна: выбор, который решит, насколько свежо вы будете выглядеть весь день

Красота и стиль

Выбирая румяна, мы часто колеблемся между двумя форматами — кремовыми и сухими. Кажется, что это просто вопрос текстуры, но на самом деле нюансов больше. От типа кожи до желаемого эффекта — каждый фактор влияет на то, что лучше именно для вас.

Румяна
Фото: commons.wikimedia.org by Jen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Румяна

Кремовые румяна: свежий и естественный эффект

Кремовые текстуры идеально подходят для сухой и нормальной кожи. Они легко растушёвываются пальцами или спонжем, создавая эффект «внутреннего свечения». Такие румяна хорошо держатся в прохладную погоду, но в жару могут «поплыть», особенно на жирной коже.

Сухие румяна: классика с матовым финишем

Сухие румяна — универсальный вариант для всех типов кожи, особенно склонной к жирности. Они дают матовый или сатиновый финиш и отлично фиксируются поверх пудры. Главное — наносить их мягкой кистью, чтобы избежать пятен и добиться плавного перехода.

Как сделать выбор

Если хотите лёгкий и влажный финиш — выбирайте кремовую формулу. Если цените стойкость и любите матовый эффект — отдайте предпочтение сухим румянам. Можно комбинировать оба формата: кремовые для базы, сухие для закрепления.

И кремовые, и сухие румяна могут стать вашим идеальным средством, если подобрать их под ситуацию и тип кожи. Экспериментируйте — и найдёте свою идеальную формулу сияния.

Уточнения

Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
