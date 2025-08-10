Кремовые или сухие румяна: выбор, который решит, насколько свежо вы будете выглядеть весь день

Выбирая румяна, мы часто колеблемся между двумя форматами — кремовыми и сухими. Кажется, что это просто вопрос текстуры, но на самом деле нюансов больше. От типа кожи до желаемого эффекта — каждый фактор влияет на то, что лучше именно для вас.
Кремовые текстуры идеально подходят для сухой и нормальной кожи. Они легко растушёвываются пальцами или спонжем, создавая эффект «внутреннего свечения». Такие румяна хорошо держатся в прохладную погоду, но в жару могут «поплыть», особенно на жирной коже.
Сухие румяна — универсальный вариант для всех типов кожи, особенно склонной к жирности. Они дают матовый или сатиновый финиш и отлично фиксируются поверх пудры. Главное — наносить их мягкой кистью, чтобы избежать пятен и добиться плавного перехода.
Если хотите лёгкий и влажный финиш — выбирайте кремовую формулу. Если цените стойкость и любите матовый эффект — отдайте предпочтение сухим румянам. Можно комбинировать оба формата: кремовые для базы, сухие для закрепления.
И кремовые, и сухие румяна могут стать вашим идеальным средством, если подобрать их под ситуацию и тип кожи. Экспериментируйте — и найдёте свою идеальную формулу сияния.
Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.