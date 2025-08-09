Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украина вводит санкции против российских энергокомпаний
Учёные выяснили: 7 часов сна — оптимально для людей среднего возраста
Секрет Аппалачей раскрыт: под землёй скрывается огненная сила, ждущая своего часа
Бальзам для волос, кондиционер и йод надолго сохранят прозрачность окон
Автомобили выступают способом самовыражения у мужчин — данные исследований
Секреты идеального макияжа: тонкости выбора румян для сияния
Нежный суп из кабачков: пошаговый рецепт для летнего меню
The Guardian: Коста-Трасмиера в Кантабрии — отличная альтернатива знойному югу Испании
Избавляемся от муравьёв: лучшие методы для защиты пионообразных растений

Энергия дня в стакане: когда и как правильно пить воду, чтобы не забыть

Вся правда о питьевом режиме: когда и сколько воды действительно нужно
1:46
Моя семья » Красота и стиль

Иногда мы так увлекаемся работой, делами и встречами, что забываем о самой простой привычке — пить воду. Между тем именно она отвечает за энергию, свежесть кожи и хорошее самочувствие в течение дня. Если подойти к этому вопросу осознанно, можно заметить, как меняется настроение, уровень сил и даже внешний вид.

Вода с лимоном
Фото: https://i.pinimg.com/originals/05/3c/9b/053c9b99cdad041bd8553928a562a2d1.jpg
Вода с лимоном

Зачем следить за водным балансом

Недостаток жидкости может привести к головным болям, сухости кожи, снижению концентрации. Пить воду нужно равномерно в течение дня, а не залпом. Так организм получает постоянную подпитку, а не кратковременный «водный шок».

Оптимальное время для питья

  • Утро — стакан тёплой воды сразу после пробуждения запускает обмен веществ.
  • Перед едой — за 20–30 минут помогает пищеварению.
  • Во время работы — небольшие глотки каждые 30–40 минут поддержат внимание.
  • Вечер — умеренное количество воды за час до сна, чтобы избежать отёков.

Какие ошибки стоит избегать

Многие думают, что чем больше воды, тем лучше, но переизбыток жидкости может перегрузить почки. Также не стоит заменять воду сладкими напитками или кофе — они, напротив, могут обезвоживать.

Полезные лайфхаки

  • Носите с собой бутылку, чтобы вода всегда была под рукой.
  • Используйте приложения-напоминания.
  • Добавляйте дольку лимона или лист мяты для вкуса и дополнительной пользы.

Регулярное и грамотное потребление воды — простая привычка, которая меняет самочувствие и внешний вид. Главное — пить осознанно, прислушиваясь к потребностям организма.

Уточнения

Вода́ — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Авто
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году Аудио 
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Наука и техника
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Центры обработки данных растут как грибы: их влияние на рынок электроэнергии
Bloomberg: Новая Зеландия введёт дополнительную плату за посещение Милфорд-Саунд для интуристов
Сад в спальне: травяные спутники для уютного пространства
Боль в груди и обмороки: как тромбообразование может привести к угрозе для жизни
Водители грузовиков в СССР не платили на АЗС — использовали талоны
Рецепт лечо с жареными колбасками: попробуйте новое сочетание вкусов и ароматов
Вся правда о питьевом режиме: когда и сколько воды действительно нужно
Исследование во Флориде показало слёзоотделение у кайманов во время еды
Владимир Пресняков показал, как отдыхает с сыном Никитой в Испании
Сода и уксус: проверенный метод для чистки слива и устранения засоров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.