Секрет мягких губ: готовим домашний бальзам из доступных продуктов

Зимой и летом губы требуют особого внимания. Холод, ветер, солнце и даже кондиционер могут сделать их сухими и потрескавшимися. Домашние бальзамы — это не только способ сэкономить, но и гарантия того, что в составе будут только безопасные и полезные компоненты.
Преимущество домашнего бальзама в том, что вы контролируете каждый ингредиент. В основе обычно используют масла — ши, кокосовое, какао или миндальное. Они глубоко питают и удерживают влагу. Дополнить их можно пчелиным воском для плотной текстуры и защиты от ветра.
Все ингредиенты растопите на водяной бане, перелейте в маленький контейнер и остудите.
Домашние бальзамы для губ — это простой, доступный и безопасный способ сохранить их мягкими и ухоженными в любое время года. Немного времени, качественные ингредиенты — и ваши губы будут выглядеть идеально без лишних затрат.
Гу́бы рта — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).
