Секрет мягких губ: готовим домашний бальзам из доступных продуктов

Моя семья » Красота и стиль

Зимой и летом губы требуют особого внимания. Холод, ветер, солнце и даже кондиционер могут сделать их сухими и потрескавшимися. Домашние бальзамы — это не только способ сэкономить, но и гарантия того, что в составе будут только безопасные и полезные компоненты.

Губы
Фото: commons.wikimedia.org by Sharon & Nikki McCutcheon, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Губы

Натуральный уход без химии

Преимущество домашнего бальзама в том, что вы контролируете каждый ингредиент. В основе обычно используют масла — ши, кокосовое, какао или миндальное. Они глубоко питают и удерживают влагу. Дополнить их можно пчелиным воском для плотной текстуры и защиты от ветра.

Простые рецепты на каждый день

  1. Питательный бальзам — 1 ст. л. масла ши + 1 ч. л. пчелиного воска + 5 капель масла жожоба.
  2. Смягчающий — 1 ч. л. кокосового масла + 1 ч. л. масла какао + 3 капли эфирного масла лаванды.
  3. С лёгким ароматом — миндальное масло + воск + немного мёда и капля ванили.

Все ингредиенты растопите на водяной бане, перелейте в маленький контейнер и остудите.

Советы по использованию

  • Наносите бальзам утром и вечером, а также перед выходом на улицу.
  • Держите небольшой контейнер в сумке, чтобы ухаживать за губами в течение дня.
  • Раз в неделю делайте мягкий скраб из сахара и мёда, чтобы бальзам действовал эффективнее.

Домашние бальзамы для губ — это простой, доступный и безопасный способ сохранить их мягкими и ухоженными в любое время года. Немного времени, качественные ингредиенты — и ваши губы будут выглядеть идеально без лишних затрат.

Уточнения

Гу́бы рта — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
