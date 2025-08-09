Секрет мягких губ: готовим домашний бальзам из доступных продуктов

Домашний бальзам для губ: натуральные рецепты, которые легко повторить

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зимой и летом губы требуют особого внимания. Холод, ветер, солнце и даже кондиционер могут сделать их сухими и потрескавшимися. Домашние бальзамы — это не только способ сэкономить, но и гарантия того, что в составе будут только безопасные и полезные компоненты.

Фото: commons.wikimedia.org by Sharon & Nikki McCutcheon, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Губы

Натуральный уход без химии

Преимущество домашнего бальзама в том, что вы контролируете каждый ингредиент. В основе обычно используют масла — ши, кокосовое, какао или миндальное. Они глубоко питают и удерживают влагу. Дополнить их можно пчелиным воском для плотной текстуры и защиты от ветра.

Простые рецепты на каждый день

Питательный бальзам — 1 ст. л. масла ши + 1 ч. л. пчелиного воска + 5 капель масла жожоба. Смягчающий — 1 ч. л. кокосового масла + 1 ч. л. масла какао + 3 капли эфирного масла лаванды. С лёгким ароматом — миндальное масло + воск + немного мёда и капля ванили.

Все ингредиенты растопите на водяной бане, перелейте в маленький контейнер и остудите.

Советы по использованию

Наносите бальзам утром и вечером, а также перед выходом на улицу.

Держите небольшой контейнер в сумке, чтобы ухаживать за губами в течение дня.

Раз в неделю делайте мягкий скраб из сахара и мёда, чтобы бальзам действовал эффективнее.

Домашние бальзамы для губ — это простой, доступный и безопасный способ сохранить их мягкими и ухоженными в любое время года. Немного времени, качественные ингредиенты — и ваши губы будут выглядеть идеально без лишних затрат.

Уточнения

Гу́бы рта — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.