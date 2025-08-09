Парафинотерапия: секрет, который мастера маникюра используют для идеальных рук

Парафинотерапия для рук: домашний рецепт, который работает не хуже салона

1:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зимой и летом кожа рук нуждается в особом уходе, ведь именно они чаще всего выдают возраст и усталость. Парафинотерапия — это не просто салонная процедура, а настоящий ритуал восстановления мягкости и упругости кожи. И да, её легко повторить дома, превратив обычный вечер в маленький спа-праздник.

Фото: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Розовый маникюр

Почему парафинотерапия работает

Тёплый косметический парафин создаёт эффект тепловой маски: он раскрывает поры, усиливает кровообращение и помогает питательным веществам проникать глубже. Кожа после процедуры становится заметно мягче, а мелкие морщинки и сухость исчезают.

Что понадобится для домашней процедуры

Косметический парафин (можно купить в аптеке или специализированном магазине)

Масло для рук или питательный крем

Ёмкость для плавления парафина

Полиэтиленовые пакеты или перчатки и тёплые варежки

Как проводить парафинотерапию дома

Растопите парафин на водяной бане до комфортной температуры (он должен быть тёплым, но не обжигающим). Нанесите на чистые руки питательный крем или масло. Окуните руки в парафин на несколько секунд, повторите 2–3 раза для плотного слоя. Наденьте полиэтиленовые пакеты и утеплите руки варежками. Через 15–20 минут снимите парафин, остатки крема вотрите в кожу.

Плюсы процедуры

Увлажнение и питание

Мгновенное ощущение мягкости

Улучшение кровообращения и снятие усталости

Парафинотерапия — это простой и доступный способ вернуть коже рук мягкость и ухоженность без лишних затрат. Регулярное выполнение процедуры не только улучшит внешний вид, но и поможет предотвратить сухость, трещины и преждевременное

Уточнения

Парафи́н — воскоподобная смесь предельных углеводородов (алканов) преимущественно нормального строения состава от С 18 Н 38 (октадекан) до С 35 Н 72 (пентатриоконтан).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.