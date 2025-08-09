Парафинотерапия: секрет, который мастера маникюра используют для идеальных рук

Зимой и летом кожа рук нуждается в особом уходе, ведь именно они чаще всего выдают возраст и усталость. Парафинотерапия — это не просто салонная процедура, а настоящий ритуал восстановления мягкости и упругости кожи. И да, её легко повторить дома, превратив обычный вечер в маленький спа-праздник.
Тёплый косметический парафин создаёт эффект тепловой маски: он раскрывает поры, усиливает кровообращение и помогает питательным веществам проникать глубже. Кожа после процедуры становится заметно мягче, а мелкие морщинки и сухость исчезают.
Парафинотерапия — это простой и доступный способ вернуть коже рук мягкость и ухоженность без лишних затрат. Регулярное выполнение процедуры не только улучшит внешний вид, но и поможет предотвратить сухость, трещины и преждевременное
Парафи́н — воскоподобная смесь предельных углеводородов (алканов) преимущественно нормального строения состава от С18Н38 (октадекан) до С35Н72 (пентатриоконтан).
