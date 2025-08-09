Спа у вас дома: секреты создания идеальных бомбочек для ванны своими руками

Рецепт бомбочек для ванны, который подойдёт даже для чувствительной кожи

Ароматная, шипящая бомбочка в ванной — маленькая роскошь, которая превращает обычный вечер в настоящий спа-ритуал. Но зачем тратить деньги на готовые, если можно сделать их дома? Это просто, увлекательно и даёт возможность создать именно тот аромат и цвет, которые вам нравятся.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с бомбочкой для ванны

Почему стоит сделать бомбочку самой

Домашние бомбочки для ванны — это не только экономия, но и контроль над составом. Вы точно знаете, что в них нет агрессивной химии, а масла и ароматизаторы подобраны под ваше настроение и потребности кожи.

Что понадобится

2 ст. ложки лимонной кислоты

4 ст. ложки соды

2 ст. ложки кукурузного крахмала

1 ст. ложка масла (кокосового, миндального или оливкового)

Эфирные масла по желанию (лаванда для релакса, цитрус для бодрости)

Немного воды в пульверизаторе

Краситель пищевой (по желанию)

Формочки (подойдут силиконовые для кексов)

Как сделать

Смешайте в глубокой миске соду, лимонную кислоту и крахмал. Добавьте масло и эфиры, перемешайте до равномерного распределения аромата. Лёгкими распылениями добавьте воду, пока масса не станет слегка влажной, но не начнёт шипеть. Быстро разложите массу по формочкам и утрамбуйте. Оставьте сушиться на 12–24 часа, затем аккуратно выньте.

Совет от редакции

Храните готовые бомбочки в сухой банке с крышкой. Так они сохранят аромат и эффект до нескольких месяцев.

Уточнения

