Спа у вас дома: секреты создания идеальных бомбочек для ванны своими руками

Моя семья » Красота и стиль

Ароматная, шипящая бомбочка в ванной — маленькая роскошь, которая превращает обычный вечер в настоящий спа-ритуал. Но зачем тратить деньги на готовые, если можно сделать их дома? Это просто, увлекательно и даёт возможность создать именно тот аромат и цвет, которые вам нравятся.

Девушка с бомбочкой для ванны
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с бомбочкой для ванны

Почему стоит сделать бомбочку самой

Домашние бомбочки для ванны — это не только экономия, но и контроль над составом. Вы точно знаете, что в них нет агрессивной химии, а масла и ароматизаторы подобраны под ваше настроение и потребности кожи.

Что понадобится

  • 2 ст. ложки лимонной кислоты
  • 4 ст. ложки соды
  • 2 ст. ложки кукурузного крахмала
  • 1 ст. ложка масла (кокосового, миндального или оливкового)
  • Эфирные масла по желанию (лаванда для релакса, цитрус для бодрости)
  • Немного воды в пульверизаторе
  • Краситель пищевой (по желанию)
  • Формочки (подойдут силиконовые для кексов)

Как сделать

  1. Смешайте в глубокой миске соду, лимонную кислоту и крахмал.
  2. Добавьте масло и эфиры, перемешайте до равномерного распределения аромата.
  3. Лёгкими распылениями добавьте воду, пока масса не станет слегка влажной, но не начнёт шипеть.
  4. Быстро разложите массу по формочкам и утрамбуйте.
  5. Оставьте сушиться на 12–24 часа, затем аккуратно выньте.

Совет от редакции

Храните готовые бомбочки в сухой банке с крышкой. Так они сохранят аромат и эффект до нескольких месяцев.

Уточнения

Ва́нна — резервуар для купания или принятия медицинских процедур.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
