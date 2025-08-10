Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибка, лишающая части урожая: управление пасынками томатов в августе
Слава делится наблюдением: Дженнифер Лопес повторила её образ
Амурский Главрыбвод готовит выпуск сахалинского осётра после 6-летнего перерыва
Когнитивный резерв: как сохранить ясный ум после 60 лет
Дизайнеры назвали угловые диваны неудачным выбором для небольших комнат
Фитнес-хак за 10 минут для всех: 6 поз для гибкости тела от тренера
Эксперты: страх разлуки заставляет собак постоянно сопровождать владельца
Врачи: тёплая вода натощак улучшает работу пищеварения и суставов
Правительство выделит 10 млрд рублей на льготное автокредитование

Эксперты назвали перчатки главным аксессуаром сезона и раскрыли, как их сочетать

Стилисты рассказали, какие перчатки будут на пике моды в 2025 году
1:25
Моя семья » Красота и стиль

Когда-то перчатки были обязательной частью гардероба каждой женщины, символом утончённости и статусности. Сегодня они переживают второе рождение — от функционального аксессуара до ключевого элемента модного образа. Дизайнеры всё чаще делают их акцентом, который способен полностью изменить настроение наряда.

Перчатки
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Перчатки

Почему перчатки снова в тренде

Современные модные показы пестрят нестандартными формами, фактурами и длиной перчаток — от элегантных кожаных до вязанных в стиле casual. Они возвращают в образы нотку театральности и ретро-шика, напоминая о голливудских иконах прошлого.

Как подобрать перчатки под образ

Для классики подойдут длинные кожаные модели с лаконичным кроем.

Для повседневности — мягкие шерстяные или кашемировые.

Для смелых экспериментов — яркие цвета, необычные текстуры, прозрачные вставки или декор.

С чем носить

Перчатки отлично смотрятся с пальто-халатами, объёмными тренчами и меховыми изделиями. Их можно сочетать с браслетами поверх или надевать с короткими рукавами, делая акцент на руках.

Перчатки — это маленькая деталь, которая способна превратить обычный образ в запоминающийся. Не бойтесь экспериментировать: иногда именно аксессуары задают тон всему стилю.

Уточнения

Перчатки — вид одежды для кистей рук, в отличие от рукавиц — с отделениями для каждого пальца.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Наука и техника
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана Аудио 
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Наука и техника
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов Аудио 
Учёные Ягеллонского университета нашли третий тип древесины у Liriodendron
Наука и техника
Учёные Ягеллонского университета нашли третий тип древесины у Liriodendron Аудио 
Популярное
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Баклажаны в соусе, которые получаются всегда: без жарки, без фритюра, без проблем
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Последние материалы
Стилисты рассказали, какие перчатки будут на пике моды в 2025 году
Медики сообщили: хронический запор может привести к тяжёлым заболеваниям
Гиды по Азии: Пакистан включает в себя шесть объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
Как использовать тренды 1980-х в современном интерьере — советы дизайнеров
Отток крови к коже при душе мешает перевариванию пищи —предупреждают врачи
НСА: кубанские фермеры получили первые выплаты после засухи
Магнолии в средней полосе угрожают мучнистая роса и щитовка
Шампиньоны в тушёной капусте добавляют текстуру и аппетитный аромат
Кинокритик заявил, что Нагиев заслуженно получает пять миллионов за день съёмок
Эксперты заявили, что эмоциональное состояние владельца передаётся питомцу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.