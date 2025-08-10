Эксперты назвали перчатки главным аксессуаром сезона и раскрыли, как их сочетать

Стилисты рассказали, какие перчатки будут на пике моды в 2025 году

Когда-то перчатки были обязательной частью гардероба каждой женщины, символом утончённости и статусности. Сегодня они переживают второе рождение — от функционального аксессуара до ключевого элемента модного образа. Дизайнеры всё чаще делают их акцентом, который способен полностью изменить настроение наряда.

Почему перчатки снова в тренде

Современные модные показы пестрят нестандартными формами, фактурами и длиной перчаток — от элегантных кожаных до вязанных в стиле casual. Они возвращают в образы нотку театральности и ретро-шика, напоминая о голливудских иконах прошлого.

Как подобрать перчатки под образ

Для классики подойдут длинные кожаные модели с лаконичным кроем.

Для повседневности — мягкие шерстяные или кашемировые.

Для смелых экспериментов — яркие цвета, необычные текстуры, прозрачные вставки или декор.

С чем носить

Перчатки отлично смотрятся с пальто-халатами, объёмными тренчами и меховыми изделиями. Их можно сочетать с браслетами поверх или надевать с короткими рукавами, делая акцент на руках.

Перчатки — это маленькая деталь, которая способна превратить обычный образ в запоминающийся. Не бойтесь экспериментировать: иногда именно аксессуары задают тон всему стилю.

