Главный тренд сезона — ретро-волны: с чем сочетать, чтобы выглядеть стильно

Ретро-волны снова в моде: причёска, которая сделает вас звездой красной дорожки

В этом сезоне мода словно решила устроить путешествие во времени, вернув нас в эпоху старого Голливуда. Ретро-волны снова на пике популярности — они завораживают мягкой графикой, элегантностью и кинематографическим шиком. Такая причёска идеально подойдёт как для вечернего выхода, так и для эффектного повседневного образа.

Почему ретро-волны снова в моде

В эпоху минимализма мода неожиданно потянулась к драматичной женственности. Ретро-волны — это острота линий и мягкость текстуры одновременно. Их выбирают звёзды на красных дорожках, модные блогеры для фотосессий и стилисты для свадебных образов. Причина проста: они универсальны и подходят почти любой форме лица.

Как создать идеальные ретро-волны

Чтобы добиться эффекта салонной укладки дома, понадобятся щипцы среднего диаметра, зажимы и немного стайлинга с лёгкой фиксацией. Пряди накручивают в одном направлении, затем расчёсывают мягкой щёткой и фиксируют форму. Главное — не переборщить с лаком, чтобы волосы выглядели живыми.

С чем сочетать

Ретро-волны прекрасно смотрятся с платьями в пол, брючными костюмами и даже с джинсами и белой рубашкой, если хотите внести немного гламура в повседневность. Макияж лучше выбрать с акцентом на губы или стрелки, чтобы подчеркнуть винтажную эстетику.

Ретро-волны — это больше, чем причёска, это образ, в котором есть и история, и современность. Стоит попробовать хотя бы раз — и есть шанс, что вы влюбитесь в этот стиль навсегда.

