Как сделать высокий хвост, чтобы он выглядел так, будто над ним работал лучший стилист Голливуда

Высокий хвост — это не просто причёска, а настоящий символ уверенности и стиля. Он одинаково хорошо смотрится и с вечерним платьем, и с повседневным образом. Но чтобы он выглядел безупречно, важны детали: от подготовки волос до фиксации прядей.
Чистые и слегка текстурированные волосы — залог идеального хвоста. Если локоны слишком мягкие и пушатся, используйте сухой шампунь или текстурирующий спрей, чтобы добавить объёма и упругости.
Наклоните голову вниз и соберите волосы в хвост, закрепив их прочной, но мягкой резинкой, чтобы не ломать локоны. Для дополнительного объёма можно слегка начесать пряди у основания хвоста.
Чтобы хвост выглядел стильно, отделите тонкую прядь волос, оберните её вокруг резинки и закрепите невидимкой снизу. Этот приём сразу придаёт образу аккуратность и завершённость.
Зафиксируйте причёску лёгким лаком и пригладьте выбившиеся волоски щёткой для бровей или зубной щёткой с каплей лака.
Высокий хвост — это быстро, просто и невероятно эффектно. Освоив пару секретов, вы сможете создавать идеальный образ за считанные минуты.
Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.
