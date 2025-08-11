Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Азиатское сырьё вытесняет европейское в России
Белый цвет стал самым популярным среди автомобилей в России — исследование
Politico: ЕС хочет добиться участия Зеленского в саммите Путина и Трампа на Аляске
С 1 сентября запрещается предпринимательская деятельность в СНТ
Эксперт по туризму Саймон Худ предупредил о рисках косметических процедур в Турции — нужно проверять сертификацию клиники
Белый уксус удаляет неприятный запах и дезинфицирует туалет — совет клинеров
Этот напиток с яблочным уксусом преобразит ваш кишечник за неделю
Дельфин — умный морской хищник, а не символ безусловной доброты
Андрей Бурковский шокирован внезапной смертью Юрия Бутусова

Ломкие и сухие волосы: ошибки ухода, которые их убивают

Частое использование фена и утюжка увеличивает риск сечения волос
2:09
Моя семья » Красота и стиль

Сухие и ломкие кончики способны испортить даже самый идеальный образ. Чтобы волосы снова стали гладкими и сияющими, важно не только подстричь повреждённые участки, но и пересмотреть уход в целом.

Девушка с грибным коричневым цветом волос
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с грибным коричневым цветом волос

Основные причины сечения волос

  • Механическое повреждение — частое и жёсткое расчёсывание, использование тугих резинок, неаккуратное распутывание.

  • Термическое воздействие — регулярная сушка феном, укладка утюжком или плойкой без термозащиты.

  • Химические процедуры — окрашивание, осветление, химическая завивка.

  • Неправильный уход — слишком частое мытьё головы, агрессивные шампуни.

  • Дефицит питательных веществ — недостаток витаминов и минералов в рационе.

Правильное расчесывание

  • Используйте расчёски с редкими зубьями или мягкими щетинками.

  • Начинайте с кончиков, постепенно двигаясь к корням.

  • Расчесывайте слегка влажные волосы с кондиционером или спреем для облегчения скольжения.

Тепловая защита — обязательно

  • Перед сушкой или укладкой используйте термозащитные средства.

  • Выбирайте минимальную температуру фена.

  • Чаще сушите волосы естественным способом.

Щадящее мытьё

  • Подбирайте мягкий шампунь под свой тип волос.

  • Не мойте голову слишком часто, чтобы не смывать естественный защитный слой.

  • Всегда используйте кондиционер или бальзам.

Питание и увлажнение

  • Включите в рацион продукты с витаминами B, E, цинком, железом, омега-3.

  • Делайте питательные маски 1-2 раза в неделю.

  • Применяйте масла (кокосовое, аргановое, оливковое) на кончики.

Регулярная стрижка

  • Подрезайте секущиеся концы каждые 2-3 месяца.

  • Используйте "горячие ножницы" для дополнительного запаивания среза.

Профессиональный уход

  • Ламинирование, ботокс или кератин могут временно сгладить и укрепить волосы.

  • Трихолог поможет выявить внутренние причины ломкости.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Домашние животные
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов Аудио 
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Наука и техника
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов Аудио 
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Домашние животные
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Трамп круто меняет курс в отношениях с Путиным. Он решил не рисковать Любовь Степушова История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Последние материалы
Азиатское сырьё вытесняет европейское в России
Белый цвет стал самым популярным среди автомобилей в России — исследование
Politico: ЕС хочет добиться участия Зеленского в саммите Путина и Трампа на Аляске
С 1 сентября запрещается предпринимательская деятельность в СНТ
Эксперт по туризму Саймон Худ предупредил о рисках косметических процедур в Турции — нужно проверять сертификацию клиники
Белый уксус удаляет неприятный запах и дезинфицирует туалет — совет клинеров
Этот напиток с яблочным уксусом преобразит ваш кишечник за неделю
Дельфин — умный морской хищник, а не символ безусловной доброты
Андрей Бурковский шокирован внезапной смертью Юрия Бутусова
Болельщики ХК "Трактор" пожаловались на сбои и цены при покупке абонементов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.