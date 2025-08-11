Ломкие и сухие волосы: ошибки ухода, которые их убивают

Частое использование фена и утюжка увеличивает риск сечения волос

Сухие и ломкие кончики способны испортить даже самый идеальный образ. Чтобы волосы снова стали гладкими и сияющими, важно не только подстричь повреждённые участки, но и пересмотреть уход в целом.

Основные причины сечения волос

Механическое повреждение — частое и жёсткое расчёсывание, использование тугих резинок, неаккуратное распутывание.

Термическое воздействие — регулярная сушка феном, укладка утюжком или плойкой без термозащиты.

Химические процедуры — окрашивание, осветление, химическая завивка.

Неправильный уход — слишком частое мытьё головы, агрессивные шампуни.

Дефицит питательных веществ — недостаток витаминов и минералов в рационе.

Правильное расчесывание

Используйте расчёски с редкими зубьями или мягкими щетинками.

Начинайте с кончиков, постепенно двигаясь к корням.

Расчесывайте слегка влажные волосы с кондиционером или спреем для облегчения скольжения.

Тепловая защита — обязательно

Перед сушкой или укладкой используйте термозащитные средства.

Выбирайте минимальную температуру фена.

Чаще сушите волосы естественным способом.

Щадящее мытьё

Подбирайте мягкий шампунь под свой тип волос.

Не мойте голову слишком часто, чтобы не смывать естественный защитный слой.

Всегда используйте кондиционер или бальзам.

Питание и увлажнение

Включите в рацион продукты с витаминами B, E, цинком, железом, омега-3.

Делайте питательные маски 1-2 раза в неделю.

Применяйте масла (кокосовое, аргановое, оливковое) на кончики.

Регулярная стрижка

Подрезайте секущиеся концы каждые 2-3 месяца.

Используйте "горячие ножницы" для дополнительного запаивания среза.

Профессиональный уход

Ламинирование, ботокс или кератин могут временно сгладить и укрепить волосы.

Трихолог поможет выявить внутренние причины ломкости.

Уточнения

