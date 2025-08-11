Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лазерная эпиляция: что скрыто за рекламой и красивыми обещаниями

Лазерная эпиляция может быть малоэффективна для светлых и рыжих волос
1:49
Моя семья » Красота и стиль

Лазерная эпиляция часто подаётся как быстрый и безболезненный путь к идеальной гладкости кожи. Однако за эффектными обещаниями скрываются нюансы, которые важно учитывать перед тем, как записываться на курс процедур.

Девушка наносит крем
Фото: https://i.pinimg.com/1200x/85/d1/57/85d15753b436846b66f713789a235c2c.jpg
Девушка наносит крем

Высокая стоимость курса

Даже один сеанс может ощутимо ударить по бюджету, а для стойкого результата требуется не менее 10 процедур. Итоговая сумма может оказаться сопоставимой с крупными косметологическими вложениями.

Побочные реакции на коже

Люди с чувствительной кожей часто сталкиваются с:

  • покраснением;

  • зудом;

  • ощущением лёгкого ожога.

У некоторых дополнительно возникает врастание волосков. Хотя обычно эти проявления проходят за несколько дней, дискомфорт всё же присутствует.

Длительность процесса

Курс растягивается на месяцы, так как между сеансами должно проходить несколько недель. Для тех, кто хочет мгновенный результат, это может быть разочарованием.

Зависимость от типа волос

  • Тёмные и жёсткие волосы удаляются лучше и быстрее.

  • Светлые, рыжие и седые часто плохо реагируют на лазер — эффект может быть минимальным или отсутствовать вовсе.

Неоправданные ожидания

Даже при полном курсе есть риск, что результат окажется слабым. Это особенно актуально для людей с гормональными особенностями или индивидуальной низкой чувствительностью к лазеру.

Почему нужна консультация

Только предварительный осмотр специалиста поможет понять:

  • подходит ли вам этот метод;

  • какой результат возможен;

  • стоит ли тратить деньги и время.

Без такой оценки процедура может превратиться в дорогостоящий эксперимент с непредсказуемым итогом.

Уточнения

Лазерная эпиляция — процедура удаления волос с помощью воздействия импульсов лазерного излучения, разрушающие волосяной фолликул.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
