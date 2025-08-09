Четыре модели головных уборов, которые стилисты советуют каждой женщине

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Головные уборы — это не только защита от солнца, ветра или холода, но и яркий модный акцент, способный преобразить образ. Многие девушки отказываются от них, считая, что им не идёт ни одна модель. Но в мире моды есть универсальные варианты, которые подходят абсолютно всем, вне зависимости от формы лица и стиля.

Девушка красит губы
Фото: https://resizer.mail.ru/p/0579c62e-0f21-5f38-8221-08cee55f6ace/AQAF3OBVyuVLntue9A4v_cEt9MowZZjrT1FEfjc6fIAO7ySt52mdfAMbGOvbhC1sSd9B0Im1f6CStwkjoWujEezZFoo.jpg
Девушка красит губы

Широкополые шляпы — утончённая классика

Широкополая шляпа не просто добавляет элегантности, она ещё и визуально вытягивает силуэт, придаёт лицу утончённость. Летом она станет идеальным аксессуаром для прогулок и отпуска, защищая кожу от солнечных лучей. Выбирайте модели в нейтральных тонах для повседневности или в ярких — для эффектных выходов.

Бейсболка — универсальный городской стиль

Современные бейсболки давно вышли за рамки спортивных образов. Они легко сочетаются с платьями, костюмами и денимом, придавая look динамичность. Регулируемый размер и разнообразие оттенков позволяют подобрать бейсболку каждому.

Берет — французский шик

Берет — аксессуар, который способен добавить женственности даже в повседневный наряд. Он прекрасно смотрится с пальто, плащами и свитерами, а также подходит для межсезонья. Для смелых — кожаные модели, для романтичных — мягкие шерстяные.

Панамы

Эти трендовые модели возвращаются из 90-х и становятся хитом сезона. Они не только стильные, но и отлично защищают от солнца. Панамы уместны как на пляже, так и в городе.

Выбирая головной убор, помните: главное — не бояться экспериментировать.

Уточнения

Головно́й убо́р — термин, включающий как способы собственно причёски, так и способы убранства и покрытия головы.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
