Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Угловые шкафы с поворотными механизмами увеличивают вместимость кухни
Нацпроекты освоили 3,5 триллиона: главные цифры финансирования
В России в июле 2025 года впервые ввезли больше подержанных машин, чем новых
Ветеринары назвали причины внезапных нападений кошки на хозяина
Продукты с калием и магнием помогают предотвратить мышечные судороги — рекомендации диетологов
Прямые чартеры из 18 городов России во Вьетнам начнут выполняться зимой 2025–2026 — данные туроператоров
Подкормка растений зелёным удобрением заменяет минеральные смеси в августе
Weekly Times: этот популярный продукт под прицелом учёных
Археологи нашли на Тамани одну из древнейших синагог Европы первого века нашей эры

Яркие цвета, пастель и арт-дизайн: всё, что нужно знать о летнем педикюре

Нежная пастель и яркий декор становятся основным трендом летнего педикюра
1:47
Моя семья » Красота и стиль

Лето — сезон открытой обуви, шлёпок и босоножек, когда ваши ноги становятся главным элементом образа. Именно поэтому педикюр в этот период играет особую роль: он не только дополняет стиль, но и отражает настроение. Яркие цвета, нежные нюдовые тона или арт-дизайн — выбор за вами.

педикюр
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
педикюр

Тропические оттенки — яркость в каждый шаг

Сочные коралловые, лазурные, лимонные и малиновые оттенки мгновенно придают образу летнее настроение. Такие цвета отлично смотрятся на загорелой коже и создают эффект пляжной свободы. Для смелых — комбинация ярких тонов на каждом ногте.

Нежная пастель — универсальный летний шик

Мятный, лавандовый, кремово-розовый или персиковый — эти оттенки придают ухоженности и подходят как для офиса, так и для отпуска. Пастель легко сочетать с летней одеждой, будь то воздушные платья или джинсовые шорты.

Декор и арт-дизайн

Золотые вкрапления, блёстки, минималистичные рисунки или морская тематика — идеальный вариант для тех, кто хочет выделиться. Тонкие полоски в стиле "морячка" или маленькие ракушки в декоре добавят изюминки вашему педикюру.

Нюд и минимализм

Если вы предпочитаете лаконичность, выбирайте бежевые, кремовые и нежно-розовые тона. Такой педикюр всегда выглядит дорого и уместно в любой ситуации, а также легко сочетается с любым гардеробом.

Летний педикюр — это способ выразить себя и подчеркнуть красоту ног. Экспериментируйте с цветами и дизайном, ведь лето — время для ярких решений!

Уточнения

Педикю́р — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Наука и техника
Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк Аудио 
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Военные новости
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО Аудио 
Популярное
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Баклажаны в соусе, которые получаются всегда: без жарки, без фритюра, без проблем
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Последние материалы
Кондитеры рекомендуют использовать матчу для придания зелёного цвета дынным булочкам
Медики опровергают миф о "детоксикации" организма с помощью скручиваний в йоге
Женский сон: почему женщинам нужно спать больше мужчин – мнение эксперта
Юрист Салкин предупредил о штрафе за выброс холодильника рядом с контейнером
50% налог на специи из Индии повлияет на американский рынок продуктов питания
Дмитрий Рогов сообщил о росте спроса на подержанные авто из Китая в 2025 году
Домашние животные для детей: как выбрать компаньона по возрасту и условиям семьи
Агрономы: массовая обрезка листьев томатов в августе снижает урожай
Учёные нашли следы южноамериканских растений на лезвиях с Рапа-Нуи
Евростат сообщил о росте цен на пакетные туры в ЕС выше уровня инфляции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.