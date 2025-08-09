Смелые цвета, дерзкие узоры и блеск: колготки, которые сделают вас звездой стритстайла

Смелый акцент: колготки, которые сделают ваш образ особенным

В этом сезоне колготки перестали быть просто практичным элементом гардероба и превратились в полноценный модный акцент. Яркие принты, необычные текстуры и игра с цветом — дизайнеры предлагают смело экспериментировать. Главное — знать, как вписать трендовые колготки в образы, чтобы они работали на вас, а не против.

Фото: Designed be Freepik by user15285612, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в колготках

Тренды, которые стоит примерить

В моде сразу несколько направлений:

Прозрачные с тату-эффектом — с надписями, узорами или минималистичными рисунками.

— с надписями, узорами или минималистичными рисунками. Яркие цвета — от фуксии до изумрудного, они мгновенно оживляют образ.

— от фуксии до изумрудного, они мгновенно оживляют образ. Сетка и микросетка — ультрамодный вариант для вечерних выходов.

— ультрамодный вариант для вечерних выходов. Логомания — колготки с фирменными монограммами брендов.

Как носить, чтобы это выглядело стильно

Балансируйте: если колготки яркие, остальной образ должен быть сдержанным.

Для офисных образов выбирайте тонкую матовую текстуру в приглушенных тонах.

Комбинируйте с платьями миди, юбками-трапециями или оверсайз-свитерами.

Цвет и настроение

Нюдовые и чёрные модели остаются базой, но сейчас они получают апгрейд — лёгкий блеск, деликатный узор или вертикальные линии, визуально удлиняющие ноги.

Уточнения

Колго́тки — вид нижнего белья, представляющий собой пару чулок, соединённую с трусами.



