Смелые цвета, дерзкие узоры и блеск: колготки, которые сделают вас звездой стритстайла

Моя семья » Красота и стиль

В этом сезоне колготки перестали быть просто практичным элементом гардероба и превратились в полноценный модный акцент. Яркие принты, необычные текстуры и игра с цветом — дизайнеры предлагают смело экспериментировать. Главное — знать, как вписать трендовые колготки в образы, чтобы они работали на вас, а не против.

Девушка в колготках
Фото: Designed be Freepik by user15285612, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в колготках

Тренды, которые стоит примерить

В моде сразу несколько направлений:

  • Прозрачные с тату-эффектом — с надписями, узорами или минималистичными рисунками.
  • Яркие цвета — от фуксии до изумрудного, они мгновенно оживляют образ.
  • Сетка и микросетка — ультрамодный вариант для вечерних выходов.
  • Логомания — колготки с фирменными монограммами брендов.

Как носить, чтобы это выглядело стильно

  • Балансируйте: если колготки яркие, остальной образ должен быть сдержанным.
  • Для офисных образов выбирайте тонкую матовую текстуру в приглушенных тонах.
  • Комбинируйте с платьями миди, юбками-трапециями или оверсайз-свитерами.

Цвет и настроение

Нюдовые и чёрные модели остаются базой, но сейчас они получают апгрейд — лёгкий блеск, деликатный узор или вертикальные линии, визуально удлиняющие ноги.

Уточнения

Колго́тки — вид нижнего белья, представляющий собой пару чулок, соединённую с трусами.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
